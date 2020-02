Έσση Γερμανία: Έντεκα νεκροί και πέντε τραυματίες στην πόλη Χανάου [vid & pics]

Έσση Γερμανία: Από τις επιθέσεις έχασαν τη ζωή τους εννέα άνθρωποι ενώ άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σοβαρά. Σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο πριν από τις 22:00 (τοπική ώρα), άνδρες που βρίσκονταν έξω από μπαρ με ναργιλέδες στο κέντρο της πόλης έγιναν στόχος πυρών από διερχόμενο αυτοκίνητο. Σε αυτήν την επίθεση έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, πιθανόν κουρδικής καταγωγής.

Λίγη ώρα αργότερα, πανομοιότυπη επίθεση δέχθηκαν θαμώνες άλλου τέτοιου μπαρ και βρήκαν τραγικό θάνατο τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα. Οι πληροφορίες για μια τρίτη επίθεση σε άλλη περιοχή της πόλης δεν έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.

