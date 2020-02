Κορονοϊός 2020: «Η μακρά νύχτα της Ουχάν» - Συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για την πόλη - φάντασμα [vid]

Κορονοϊός 2020: Ντοκιμαντέρ με τίτλο «Wuhan: The Long Night» που σημαίνει «Ουχάν: Η Μακρά Νύχτα», κυκλοφόρησε στο κινεζικό δίκτυο Weibo.

Κορονοϊός 2020: Στο ντοκιμαντέρ περιγράφονται οι συνθήκες απομόνωσης που βιώνουν οι κάτοικοι μετά το καθεστώς καραντίνας που έχει επιβληθεί στην κινεζική πόλη μετά τις 23 Ιανουαρίου, με στόχο τον περιορισμό εξάπλωσης της επιδημίας του νέου κορονοϊού. Όπως αναφέρει το polygon.com, ο σκηνοθέτης Lan Bo πήγε στην Ουχάν για να γυρίσει ταινία, αλλά τα αυστηρά μέτρα τον ανάγκασαν να αλλάξει πλάνα καθώς εκείνος και το συνεργείο του τέθηκαν σε περιορισμό. Έτσι, αποφάσισαν να αξιοποιήσουν τον χρόνο τους για να καταγράψουν τι συμβαίνει γύρω τους.

Το αποτέλεσμα είναι ένα ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησε και στα δυτικά social media και προσφέρει μία εκ των έσω ματιά στην Ουχάν. Αν και η πόλη κατοικείται από εκατομμύρια κόσμο, οι εικόνες δείχνουν μια πόλη-φάντασμα, με ελάχιστους ανθρώπους να περπατάνε στους έρημους δρόμους.

Η κάμερα κινείται σε κεντρικά σημεία, λεωφόρους και γέφυρες, στις εισόδους και εξόδους της πόλης, όπου κανείς δεν κυκλοφορεί, αν δεν είναι απολύτως απαραίτητο, ενώ η θέα ενός άντρα στο παράθυρο ενός διαμερίσματος να τραγουδάει «η γη μου κι εγώ» (My Motherland and Me), στέλνει το μήνυμα προς όλους τους κατοίκους της Ουχάν «να μην τα παρατήσουν, για να μπορέσουν να ξεπεράσουν αυτή τη δοκιμασία».

Πάνω από 2.000 οι νεκροί

Ο απολογισμός των νεκρών της επιδημίας πνευμονίας που έχει προκαλέσει ο κορονοϊός ο οποίος εμφανίστηκε τον Δεκέμβριο στην πόλη Ουχάν, την πρωτεύουσα της επαρχίας Χουμπέι της Κίνας, ανήλθε σε 2.236 ως τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, αυξημένος κατά 118 από την προηγουμένη, ανακοίνωσε η Εθνική Επιτροπή Υγείας σήμερα. Η συντριπτική πλειονότητα — οι 115 — μεταξύ των θανάτων που αναφέρθηκαν το περασμένο 24ωρο καταγράφηκαν στη Χουμπέι.

Στην Ουχάν, την εστία της επιδημίας, υπέκυψαν 99 ασθενείς. Παράλληλα, σύμφωνα με τα δεδομένα των κινεζικών υγειονομικών αρχών, καταγράφηκαν στην ηπειρωτική Κίνα χθες 889 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα, αριθμός αρκετά υψηλότερος από τα 394 κρούσματα που είχαν επαληθευτεί την προηγουμένη. Το σύνολο των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του COVID-19 στην ηπειρωτική Κίνα, εξαιρουμένων των αυτόνομων περιοχών του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο, σε 75.645 μέχρι σήμερα.