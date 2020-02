Bullying στο σχολείο: Πρωτοφανές κύμα συμπαράστασης στον 9χρονο Κουέιντεν που έχει νανισμό [vids]

Bullying στο σχολείο: Στις εικόνες φαίνεται ο Κουέιντεν να κλαίει ακατάπαυστα στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της μητέρας του. Η Γιαράκα Μπέιλς, από την αυστραλιανή πολιτεία του Κουίνσλαντ, ανάρτησε το βίντεο σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσει τους γονείς απέναντι στις συνέπειες του σχολικού εκφοβισμού. Μάλιστα, η Μπέιλς λέει πως ο γιος είχε προσπαθήσει και στο παρελθόν να βάλει τέλος στη ζωή του.

Τη στιγμή που ο 9χρονος κλαίει, η μητέρα ακούγεται να λέει στο βίντεο: «Αυτά κάνει το bullying. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να εκπαιδεύσετε τα παιδιά, τις οικογένειες και τους φίλους σας;». Αυτό που ξεκίνησε, λοιπόν, ως μια έκκληση, πολύ σύντομα μετατράπηκε σε κίνημα. Το βίντεο έχει προβληθεί πάνω από 16 εκατομμύρια φορές.

Μάλιστα, στο πλευρό της μητέρας του 9χρονου Κουέιντεν βρέθηκε ο δημοφιλής Αυστραλός ηθοποιός, Χιου Τζάκμαν, ο οποίος ανάρτησε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που έλεγε στην Μπέιλς: «Ό,τι κι αν συμβεί, στο πρόσωπό μου έχεις βρει ένα φίλο». «Κουέιντεν, είσαι δυνατότερος απ’ όσο νομίζεις, φιλαράκο», δήλωσε ο Τζάκμαν. «Σας παρακαλώ όλους ας είμαστε καλοί ο ένας με τον άλλο. Το bullying δεν είναι OK, τελεία και παύλα», ανέφερε στο μήνυμά του ο γνωστός ηθοποιός.

Quaden - you’ve got a friend in me. #BeKind @LokelaniHiga //t.co/8dr3j2z8Sy pic.twitter.com/jyqtZYC953