Κορονοϊός: Ο ιός παραμένει μια παγκόσμια επείγουσα κατάσταση, λέει ο ΠΟΥ

Κορονοϊός: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δεν χρησιμοποιεί τον όρο "πανδημία" αναφερόμενος στον κοροναϊό, αλλά το ξέσπασμα του ιού παραμένει μια παγκόσμια επείγουσα κατάσταση, δήλωσε ένας εκπρόσωπός του. Οι φόβοι για μια πανδημία του κοροναϊού αυξήθηκαν σήμερα έπειτα από την ραγδαία αύξηση νέων κρουσμάτων στο Ιράν, στην Ιταλία και στη Νότια Κορέα παρότι η Κίνα χαλάρωσε τους περιορισμούς στις μετακινήσεις σε πολλά μέρη, περιλαμβανομένου του Πεκίνου, καθώς στην Κίνα μειώθηκε ο ρυθμός εμφάνισης νέων κρουσμάτων.

Ο οργανισμός που εδρεύει στη Γενεύη είχε κηρύξει το 2009 πανδημία για τη γρίπη των χοίρων H1N1, που αποδείχτηκε τελικά ότι ήταν ήπιας μορφής, προκαλώντας έντονες επικρίσεις καθώς οι φαρμακευτικές εταιρείες είχαν επισπεύσει την παρασκευή εμβολίων και φαρμάκων. Στις 30 Ιανουαρίου ο ΠΟΥ κήρυξε "επείγουσα κατάσταση για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος" (γνωστή με τα αρχικά PHEIC) το ξέσπασμα του νέου κοροναϊού που εμφανίστηκε τον Δεκέμβριο στην πόλη Ουχάν της Κίνας. Στόχος ήταν να βοηθηθούν οι χώρες που έχουν ασθενέστερα συστήματα υγείας ώστε να τα ενισχύσουν.

Έκτοτε ο ιός εξαπλώθηκε και μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί περισσότερα από 77.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Κίνα, περιλαμβανομένων 2.445 θανάτων και 1.769 κρούσματα και 17 θάνατοι σε 28 άλλες χώρες, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ΠΟΥ. Μεγάλη έκταση έχει πάρει ο νέος κοροναϊός στη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία και την Ιταλία.

Ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Τέντρος Ανχάνομ Γκεμπρεγιέσους δήλωσε την Παρασκευή στους δημοσιογράφους: "Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι παρακολουθούμε τον ιό 24 ώρες το 24ωρο...Αυτή τη στιγμή που μιλάμε η κατάστασή μας είναι ότι παραμένουμε σε ένα στάδιο όπου είναι πιθανός ο περιορισμός του με το παράθυρο ευκαιρίας να αρχίζει να κλείνει".

