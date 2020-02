Γερμανία επεισόδιο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς σε καρναβαλική παρέλαση [pics]

Γερμανία επεισόδιο: Συναγερμός σήμανε στη Γερμανία καθώς αυτοκίνητο φέρεται να έπεσε πάνω σε πλήθος στην πόλη Βολκμάρσεν, στην Έσση. Το αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν πολλοί τραυματίες ανάμεσά τους και παιδιά. Το περιστατικό συνέβη σε καρναβαλική παρέλαση. Ο οδηγός συνελήφθη.

Η γερμανική αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει εάν πρόκειται για τροχαίο ατύχημα ή για τρομοκρατική επίθεση. Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας. Αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται ο τοπικός Τύπος, ο οδηγός παρέκαμψε διάφορα οδικά εμπόδια και οδηγήθηκε με ταχύτητα τουλάχιστον 30 χλμ την ώρα προς το πλήθος. Μαρτυρίες από την περιοχή αναφέρουν ότι εσκεμμένα είχε στοχεύσει κυρίως παιδιά, κάτι που η γερμανική αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας στο Twitter, όλες οι καρναβαλικές παρελάσεις στο κρατίδιο της Έσσης ακυρώθηκαν ως προληπτικό μέτρο.

Images of the area were the incident happen. The prepartor is arrested. No info is given if he was drunk or he did this as a attack ! 15 Injured most were childrens pic.twitter.com/68OHYvKGWs