Χάρβεϊ Γουάινστιν: Ένοχος για βιασμούς - Οι ποινές που αντιμετωπίζει [vid]

Χάρβεϊ Γουάινστιν: Ο άλλοτε ισχυρός άνδρας του Χόλιγουντ κρίθηκε ένοχος για τις ποινές που αντιμετώπιζε. Καταδικαστική ήταν η απόφαση του δικαστηρίου για τον κινηματογραφικό παραγωγό Χάρβι Γουάινστιν, ο οποίος κατηγορήθηκε για σεξουαλικές επιθέσεις και παρενοχλήσεις έπειτα από δεκάδες καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση, κακοποίηση και βιασμό εναντίον του, από πολλές και διάσημες γυναίκες ηθοποιούς. Όπως αναφέρει το Reuters, ο κινηματογραφικός παραγωγός φαίνεται να είναι αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης που αγγίζει τα 25 χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη ετυμηγορία πάρθηκε έπειτα από εβδομάδες αλλεπάλληλων μαρτυρικών καταθέσεων από μια σειρά κατηγορουμένων που περιέγραψαν με πάσα λεπτομέρεια τις φρικτές ώρες που πέρασαν δίπλα στον παραγωγό μιλώντας για βιασμούς, εξαναγκαστικές σεξουαλικές πράξεις και ανήθικες προτάσεις από αυτόν. Κλείνοντας, η καταδίκη έρχεται έπειτα από έντονες φήμες σχετικά με τη συμπεριφορά του, οι οποίες εκτοξεύτηκαν το 2017 και είχαν ως αποτέλεσμα να καταστραφεί η καριέρα τούτου και προκαλώντας το #MeToo, το παγκόσμιο κίνημα για να ενθαρρύνει τις γυναίκες να μιλήσουν ανοικτά και να καταγγείλουν φαινόμενα σεξουαλικής βίας ή παρενοχλήσεις που έχουν δεχτεί.

Ο κάποτε πανίσχυρος Γουάινστιν κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική επίθεση εναντίον της πρώην βοηθού παραγωγής Μίμι Χαλέγι το 2006 και για τον βιασμό της Τζέσικα Μαν, μιας επίδοξης ηθοποιού, το 2013.

Οι ένορκοι των απάλλαξαν από δύο κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης από «αρπακτικό», οι οποίες επισύρουν ποινή ισόβιας κάθειρξης. Η ποινή του θα ανακοινωθεί σε άλλη ημερομηνία από τον δικαστή Τζέιμς Μπερκ που προήδρευσε στην υπόθεση αυτή. Ο Μπερκ διέταξε να κρατηθεί ο Γουάινστιν, στον οποίο πέρασαν χειροπέδες οι αστυνομικοί μέσα στο δικαστήριο.

Κατά τη διάρκεια της δίκης του ο Γουάινστιν εμφανιζόταν εξασθενημένος και συχνά έμπαινε στο δικαστήριο κρατώντας μπαστούνι. Κάποιες φορές στηριζόταν στη δικηγόρο του, την Ντόνα Ροτούνο. «Έχει πάρει μερικές καλές συμβουλές περί υποκριτικής», σχολίασε στην αρχή της δίκης η ηθοποιός Ρόουζ ΜακΓκάουεν, η οποία οργάνωσε μια κινητοποίηση κοντά στο δικαστήριο μαζί με τη συνάδελφό της Ροζάνα Αρκέτ και άλλες γυναίκες.

Περισσότερες από 80 γυναίκες, μεταξύ των οποίων και διάσημες ηθοποιοί, έχουν κατηγορήσει τον Γουάινστιν για ανάρμοστη συμπεριφορά εναντίον τους. Ο ίδιος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι οι σεξουαλικές επαφές που είχε μαζί τους έγιναν με τη συγκατάθεσή τους.

“Their verdict turned the page in our justice system on men like Harvey Weinstein”



Manhattan District Attorney, Cy Vance, says Weinstein faces 5 to 25 years in prison //t.co/JgCNUUAZFT pic.twitter.com/hp6YI1TPxD