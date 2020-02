Ρωσία Τουρκία Συρία: Επίθεση από Άσαντ και ρωσικές δυνάμεις στην Ιντλίμπ με δεκάδες τούρκους νεκρούς [vid]

Ρωσία Τουρκία Συρία: Ραγδαίες εξελίξεις στο μέτωπο της Συρίας, καθώς δεκάδες Τούρκοι στρατιώτες φέρεται να έχασαν τη ζωή τους στη Συρία από βομβαρδισμούς των ρωσικών δυνάμενων - συμμάχων του Άσαντ - νότια της Ιντλίμπ, καθώς κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα στις τουρκικές δυνάμεις και τα στρατεύματα του καθεστώτος, που υποστηρίζεται από τη Ρωσία. Συγκεχυμένες παραμένουν οι πληροφορίες για τον αριθμό των θυμάτων. Σύμφωνα με Τούρκο αξιωματούχο, που επικαλείται το πρακτορείο Anadolou, κατά το βομβαρδισμό σκοτώθηκαν εννέα στρατιώτες, ενώ διεθνή πρακτορεία κάνουν λόγο για περισσότερους.

Ειδικότερα, άλλες πηγές κάνουν λόγο για 30 ή για 40, ακόμη και για 50 νεκρούς, από την επίθεση ρωσικών αεροσκαφών Su-24 και Su-34, τα οποία βομβάρδισαν κονβόι τουρκικών οχημάτων. Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 34 Τούρκοι στρατιώτες είναι νεκροί. «Η αεροπορική επίθεση έγινε μεταξύ των πόλεων Μπαλουόν και Αλ-Μπάρα της επαρχίας Ιντλίμπ και ήταν απάντηση στους Σύρους αντι-καθεστωτικούς, που υποστηρίζονται από τον τουρκικό στρατό, για την ανακατάληψη της στρατηγικής σημασίας πόλης Σαρακέμπ το πρωί της Πέμπτης 27 Φεβρουαρίου», αναφέρει το Παρατηρητήριο. Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolou, ως άμεσα αντίποινα η Άγκυρα «εξουδετέρωσε 1.709 στοιχεία του καθεστώτος στην Ιντλίμπ». Τούρκοι πολίτες συγκεντρώθηκαν κοντά στο νοσοκομείο στο Reyhanli μετά από τις αναφορές για πολλούς νεκρούς και τραυματίες μεταξύ των Τούρκων στρατιωτών.

#BREAKING: Strike bombers of #Russia Air Force (Su-24M & Su-34) flying from #Hmeimim AB bombed a large convoy of #Turkish Army in #Balyun village, Jabal al-Zawiya region, #Idlib 45 minutes ago. 30 Turkish soldiers are killed & tens of others are injured. This is the first video! pic.twitter.com/UWBjFhws0K