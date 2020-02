Τουρκία πρόσφυγες: «Ανοίγει τα σύνορα για τις προσφυγικές ροές προς την ΕΕ»

Τουρκία πρόσφυγες: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο προσφυγικό καθώς λίγες ώρες μετά την πολύνεκρη επίθεση δυνάμεων του Άσαντ και της Ρωσίας κατά τουρκικών δυνάμεων στην Ιντλίμπ της Συρίας, τούρκος αξιωματούχος δήλωσε στο Reutersτόνισε πως στο εξής η Τουρκία δεν θα εμποδίζει τους Σύρους πρόσφυγες να περνάνε στην Ευρώπη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η τουρκική αστυνομία, η ακτοφυλακή και η υπηρεσία μετανάστευσης δεν θα στέκεται εμπόδιο σε όσους πρόσφυγες από τη Συρία επιθυμούν να συνεχίζουν την πορεία τους, δια ξηράς ή θαλάσσης, κάτι που ουσιαστικά «διαλύει» τη συμφωνία που έχει κάνει η γειτονική χώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον περιορισμό των ροών. Άγνωστο παραμένει εάν πρόκειται για πραγματική απειλή, ή εάν εντάσσεται σε μια προσπάθεια ενεργοποίησης του ΝΑΤΟ στο πλευρό της Τουρκίας.

Η απόφαση φαίνεται πως ελήφθη κατά τη διάρκεια έκτακτης σύσκεψης υπό την ηγεσία του Ταγίπ Ερντογάν, στην Άγκυρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, επικοινώνησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ. Να σημειωθεί ότι δεκάδες Τούρκοι στρατιώτες φέρεται να έχασαν τη ζωή τους στη Συρία από βομβαρδισμούς των ρωσικών δυνάμενων - συμμάχων του Άσαντ - νότια της Ιντλίμπ, καθώς κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα στις τουρκικές δυνάμεις και τα στρατεύματα του καθεστώτος, που υποστηρίζεται από τη Ρωσία. Συγκεχυμένες παραμένουν οι πληροφορίες για τον αριθμό των θυμάτων. Σύμφωνα με Τούρκο αξιωματούχο, που επικαλείται το πρακτορείο Anadolou, κατά το βομβαρδισμό σκοτώθηκαν εννέα στρατιώτες, ενώ διεθνή πρακτορεία κάνουν λόγο για περισσότερους.

#BREAKING: Strike bombers of #Russia Air Force (Su-24M & Su-34) flying from #Hmeimim AB bombed a large convoy of #Turkish Army in #Balyun village, Jabal al-Zawiya region, #Idlib 45 minutes ago. 30 Turkish soldiers are killed & tens of others are injured. This is the first video! pic.twitter.com/UWBjFhws0K