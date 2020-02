ΗΠΑ Ταλιμπάν: Συμφωνία ειρήνης για το Αφγανιστάν μετά από 18 χρόνια [vids]

ΗΠΑ Ταλιμπάν: Συμφωνία με την οποία λήγει ο πόλεμος στο Αφγανιστάν που ξεκίνησε το 2001, υπέγραψαν οι ΗΠΑ με τους Ταλιμπάν. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, την οποία είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, οι δύο πλευρές θα αποσύρουν όλα τα στρατεύματα από τη χώρα μέσα σε 14 μήνες. Η τελετή υπογραφής έγινε στη Ντόχα του Κατάρ μεταξύ του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο και εκπροσώπων των Ταλιμπάν. Στο πλαίσιο της, οι δύο πλευρές δεν θα επιτρέψουν στην Αλ Κάιντα ή άλλες εξτρεμιστικές οργανώσεις να δρουν στις περιοχές που ελέγχουν, σύμφωνα με το BBC. Οι ΗΠΑ εισέβαλαν στο Αφγανιστάν, λίγες εβδομάδες μετά τις επιθέσεις στην Νέα Υόρκη. Στον πόλεμο που ακολούθησε, σκοτώθηκαν πάνω από 2.400 αμερικανοί στρατιώτες. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη χώρα περίπου 12.000 αμερικανοί στρατιώτες.

#Taliban



AlhamduLillah Agreement to bringing peace to Afghanistan between US and Talibans is Signed today.

Allah bless Afghanistan with eternal peace. Wish to see a peaceful Afghanistan.

Afghanistan suffered for around 4 decades. pic.twitter.com/UieR2LHFbN