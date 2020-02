Αυτοκτόνησε 23χρονη πρώην άστεγη - Είχε γίνει γνωστή μέσα από σειρά του BBC [vid]

Αυτοκτόνησε 23χρονη πρώην άστεγη: Τραγικό τέλος είχε η ζωή μιας Βρετανίδας μόλις 23 ετών, η οποία αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας που συνέβαλαν ώστε να φύγει από το σπίτι της και να ζήσει ως άστεγη για επτά χρόνια.

Αυτοκτόνησε 23χρονη πρώην άστεγη: Η Πέιτζ Γκρίναγουει έγινε γνωστή σε όλη τη χώρα, μέσα από την σειρά του BBC "Αγάπη και Ναρκωτικά στον δρόμο" ("Love and Drugs on the Street") και η εκπομπή αυτή έγινε αφορμή για να κάνει στροφή στη ζωή της, να βρει τις δημιουργικές της δυνάμεις και να κάνει νέα πράγματα. Η νέα της ζωή όμως δεν κράτησε πολύ, η νεαρή κοπέλα βρέθηκε απαγχονισμένη πριν από λίγες ημέρες, καθώς φαίνεται πως "οι δαίμονες" με τους οποίους πάλευε τελικά νίκησαν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του βρετανικού Τύπου, η 23χρονη βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Μπράιτον, δύο εβδομάδες, αφού είχε την τελευταία επικοινωνία με την μητέρα της. Η 47χρονη Έντελ, δήλωσε πως είχε συνοδεύσει το παιδί της σε μία συνέντευξη για δουλειά για την εταιρεία καλλυντικών Avon, ενώ η νεαρή είχε επίσης προσπαθήσει να καταταγεί στο ναυτικό και να ξεκινήσει μαθήματα αισθητικής στο Κολέγιο. Οι δύο γυναίκες είχαν αποφασίσει ακόμη να ξεκινήσουν την δική τους επιχείρηση με σαπούνια και κεριά.

"Ήταν ένα τεράστιο σοκ για μας, βρισκόταν σε καλή φάση" είπε η μητέρα στην Mirror. "Είχε ανασκουμπωθεί και το πάλευε, ήταν τόσο ενθουσιασμένη και περίμενε να δει τί θα έφερνε η ζωή της. Είχε αποφασίσει να επιστρέψει στο σπίτι. Αλλά ήταν σαν να έδινε μία μάχη χωρίς τέλος με τους δικούς της δαίμονες. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε πως μας άφησε" ανέφερε η μητέρα της.

Η νεαρή Πέιτζ έκλεψε την καρδιά του κοινού, όταν εμφανίστηκε στην σειρά του BBC το 2017, δείχνοντας τη ζωή της στον δρόμο. Έλεγε πως κοιμόταν σε ένα νεκροταφείο και ότι εκεί είχε ησυχία και ένιωθε ασφαλής, μεταξύ των νεκρών. "Είναι πολύ πιο ασφαλές από ό,τι στο δρόμο. Προτιμώ να μένω κρυμμένη, είναι αρκετά ήσυχα και μου αρέσει αυτό. Είχε επίσης δείξει το "κατάλυμά" της που είχε πλημμυρίσει λόγω της βροχής. Περιγράφοντας τον εαυτό της, είχε πει πως είναι ένα παιδί που έφυγε από το σπίτι, λόγω της επιδείνωσης της ψυχικής της υγείας και των συνεχών καβγάδων με τη μητέρα της.

Είχε δηλώσει πως θέλει να φύγει από τον δρόμο και να ξεκινήσει μία καινούρια ζωή, ωστόσο - παρά την προσπάθειά της - δεν τα κατάφερε. Φίλη της έγραψε στο twitter "Θα σε θυμάμαι πάντα για τις χαζές μας αναμνήσεις. Είχαμε πολλές καλές χαζές αναμνήσεις μαζί. Είχες τα προβλήματά σου, αλλά στα μάτια μου ήσουν τέλεια".