Μπόρις Τζόνσον: Αρραβωνιάστηκε την καλή του, περιμένουν παιδί [pics]

"Ο πρωθυπουργός και η δεσποινίς Σίμοντς ανακοινώνουν με χαρά τον αρραβώνα τους και ότι αναμένουν ένα μωρό στις αρχές του καλοκαιριού" ανακοίνωσε εκπρόσωπος του ζευγαριού. Στον λογαριασμό της στο Instagram η Carrie Symonds, έγραψε πως "κανονικά δεν θα ανέβαζα κάτι τόσο προσωπικό εδώ, αλλά ήθελα οι φίλοι μου να το μάθουν από εμένα" και ενημέρωνε πως το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε στο τέλος της περασμένης χρονιάς.

Οι δύο τους ζουν μαζί στην πρωθυπουργική κατοικία από τον Ιούλιο, ενώ έχουν υιοθετήσει και έναν σκύλο, τον Ντίλιν. Δεν ξέρουμε πως ο Dylin δέχτηκε το νέο, ωστόσο ο "Larry the Cat", ο γνωστός γάτος που ζει στον αριθμό 10 της Downing Street... δήλωσε πως ο Μπόρις Τζόνσον είναι ο πρώτος βρετανός πρωθυπουργός εδώ και 250 χρόνια, που παντρεύεται στη διάρκεια της θητείας του.

Boris Johnson will be the first serving Prime Minister to marry since Augustus FitzRoy, the third Duke of Grafton, in 1769. I suspect he might be copying his style: pic.twitter.com/tX2xfecEph