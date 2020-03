Έκτακτη σύνοδο των ΥΠΕΞ συγκαλεί ο Ζοζέπ Μπορέλ

Χωρίς να μιλήσει για ημερομηνία παρά το επείγον της κατάστασης στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, ο Ευρωπάιος αξιωματούχος έκανε εμμέσως δεκτό το αίτημα του Έλληνα υπουργού Νίκου Δένδια.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Μπορέλ σημειώνει ότι οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις εντός και γύρω από την επαρχία Ιντλίμπ της Συρία συνιστούν «σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και σταθερότητα. Προκαλούν ανείπωτα ανθρωπιστικά δεινά στον πληθυσμό και έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην περιοχή και πέραν αυτής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διπλασιάσει τις προσπαθειές της για να αντιμετωπίσει αυτή τη φρικτή ανθρωπιστική κρίση με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της», πρόσθεσε.

Επισημαίνοντας ότι υπάρχει μόνο «πολιτική λύση» στην κρίση της Συρίας, ο Μπορέλ τονίζει ότι παράλληλα, οι Βρυξέλλες συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης και ότι θα πρέπει να τηρηθεί η συμφωνία της Τουρκίας με την ΕΕ.

#Idlib - ongoing fighting is a serious threat to intl peace and security and causing untold human suffering. I am calling for extraordinary Foreign Affairs @EUCouncil to discuss situation with EU ministers. Contacts with key actors ongoing. Full statement->//t.co/9i9ayJwqVn