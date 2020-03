Sputnik Τουρκία: Ελεύθερος ο αρχισυντάκτης - Παρέμβαση Λαβρόφ [vid]

Sputnik Τουρκία: "Ο Μαχίρ αφέθηκε ελεύθερος" δήλωσε η γυναίκα του στο τουρκικό Sputnik, που μεταφέρει σε live χρόνο τις εξελίξεις. Όπως έγινε γνωστό, αστυνομικές δυνάμεις έκαναν εφόδους στα σπίτια των δημοσιογράφων και έψαξε τους υπολογιστές τους, ενώ οι ίδιοι έδιναν πολύωρη κατάθεση στα γραφεία της αστυνομίας. Επιπλέον, οι τουρκικές αρχές διεξήγαγαν έρευνες στα κεντρικά γραφεία του Sputnik στην Κωνσταντινούπολη. Νωρίτερα, το γραφείο του εισαγγελέα στην Άγκυρα, ανακοίνωσε πως δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις του νόμου και ότι ήταν ελεύθεροι να φύγουν.

Τις συλλήψεις καταδίκασαν ενώσεις για την ελευθερία του Τύπου, ενώ έγινε παρέμβαση από το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών για την απελευθέρωσή τους. Το γραφείο του Σεργκέι Λαβρόφ, ανακοίνωσε πως "η ρωσική πλευρά υπογραμμίζει την ανάγκη για μία γρήγορη επίλυση της κατάστασης με τους δημοσιογράφους και τους υπαλλήλους του Sputnkik στην Άγκυρα και να διασφαλίσει ότι είναι καλά".

#Turkey: 4 journalists from @RudawTurkce & @MAturkce arrested in #Edirne when covering refugees crisis in #Pazarkule and 3 @sputnik_TR reporters arrested in #Ankara for a story on #Antioch. @RSF_tr : Journalists can’t be seen as responsible of this regional crise. #FreeThemAll! pic.twitter.com/gld2PwkUbu