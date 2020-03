Ερντογάν Προσφυγικό: «Είχα προειδοποιήσει ότι θα ανοίξουμε τις πόρτες» [vids]

Ερντογάν Προσφυγικό: «Έκανα μια δήλωση πριν από μήνες. Είπα: "Αν η Δύση δεν μοιράζεται φορτίο, θα ανοίξουμε τις πόρτες." Αλλά το υποτίμησαν και είπαν «πιθανώς μπλόφα». Όταν άνοιξα τις πύλες, «έσπασε» το τηλέφωνο. "Κλείσε τις πόρτες" μου έλεγαν. Τώρα έγινε. Θα πρέπει να αναλάβετε το μερίδιο του φορτίου», δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε επιτροπή του κόμματός του. «Από χθες, ο αριθμός των προσφύγων αυξήθηκε σημαντικά και συνεχίζει να αυξάνεται. Τώρα τηλεφωνήστε ξανά. Απόψε θα συναντηθούμε με τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας και θα επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά με τη Μέρκελ».

Άμεση ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Στέλιου Πέτσα, σε ψευδή είδηση που κυκλοφόρησε στα social media. Πρόκειται για ένα βίντεο που ανέβηκε στο twitter και «δείχνει» το θάνατο Σύρου από Έλληνες στον 'Εβρο. Ωστόσο, το βίντεο ανέβηκε από λογαριασμό υποστηρικτή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χωρίς να είναι σαφές εάν πρόκειται για σημερινό ή παλαιότερο βίντεο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε την είδηση «ψευδή» (fake news) και ζήτησε την προσοχή όλων των μέσων να μην αναπαράγουν θέματα που είναι μέρος της «τουρκικής προπαγάνδας». Ο κ. Πέτσας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το βίντεο που δείχνει θύμα στα ελληνοτουρκικά σύνορα είναι ψευδής είδηση. Καλούμε τους πάντες να δείξουν προσοχή όταν αναμεταδίδουν νέα που προωθούν την Τουρκική Προπαγάνδα».

Ένταση σημειώνεται και πάλι στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Πραγματοποιείται χρήση χημικών και καπνογόνων από την άλλη πλευρά, στην περιοχή των Καστανιών και γύρω από αυτή, στην προσπάθεια να διασπαστούν οι ελληνικές δυνάμεις. Από ελληνικής πλευράς, έγιναν 9.877 αποτροπές εισόδου και συνελήφθησαν 68 άτομα για τα οποία σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Την ίδια ώρα, τρόφιμα και χυμούς συλλέγει από καταστήματα της Αλεξανδρούπολης η Ένωση Καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος Έβρου προκειμένου να τα μεταφέρει στην παραμεθόρια περιοχή σε άτομα των δυνάμεων ασφαλείας. «Έχουμε κάνει ένα κάλεσμα από το πρωί σε όλα τα μέλη μας και μαζεύουμε πράγματα για να τα μοιράσουμε, σε συνεννόηση με τις αστυνομικές διευθύνσεις, σε αστυνομικούς και τον στρατό» εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Ένωσης, Νίκος Γεωργιάδης.

«Έχουμε ήδη συλλέξει νερά, κρουασάν και χυμούς και με τρία βανάκια θα ξεκινήσουμε το μεσημέρι να τα μοιράζουμε, με πρώτο σταθμό τους Κήπους και μετά τις Καστανιές όπου αναμένουμε να είμαστε κατά τις 2 το μεσημέρι» διευκρινίζει. Στο πλευρό των δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, θα βρίσκονται και οι Μητροπολίτες Διδυχοτείχου, Ορεστιάδος & Σουφλίου Δαμασκηνός, Ξάνθης & Περιθεωρίου Παντελεήμων, Αλεξανδρουπόλεως Ανθιμος και Μαρωνείας & Κομοτηνής Παντελεήμων.

Σε εμπιστευτική αναφορά της Frontex, που δημοσιεύει η Die Welt, τονίζεται πως αναμένονται μαζικές μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα, μετά το άνοιγμα των συνόρων από την Τουρκία. Όπως εκτιμά η Frontex, η κατάσταση στα ελληνοτουρκικά σύνορα αναμένεται να επιδεινωθεί. Η αναφορά που έχει γραφεί με σκοπό να διαβιβασθεί προς τα πολιτικά όργανα της ΕΕ, προσθέτει: “Θα είναι δύσκολο να σταματήσουν οι μαζικές ροές των ανθρώπων που έχουν ταξιδέψει (ως εκεί) οπότε η πίεση τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αυξηθεί ακόμη και αν οι τουρκικές αρχές δράσουν κατά τρόπον ώστε να αποτρέψουν την διάβαση των συνόρων”. Σύμφωνα με την Frontex, ένας λόγος για τις πρόσφατες εξελίξεις είναι και τα social media: “Τα νέα που έχουν διαδοθεί εκεί αυξάνουν την πιθανότητα μαζικής μετακίνησης από την Τουρκία προς τα σύνορα της Ευρώπης”, σημειώνεται.

Συνελήφθη, σύμφωνα με πληροφορίες, δημοσιογράφος του τηλεοπτικού σταθμού Mega στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Πρόκειται για τη Σοφία Καρτάλη, που σύμφωνα με τις τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας, εισήλθε σε απαγορευμένη στρατιωτική ζώνη. Η δημοσιογράφος αναμένεται από ώρα σε ώρα να οδηγηθεί στα δικαστήρια της πόλης για να δικαστεί με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Την υπόθεση παρακολουθούν οι ελληνικές διπλωματικές Αρχές, οι οποίες, αντιδρώντας άμεσα, όρισαν από την πρώτη στιγμή δικηγόρο στο πλευρό της Ελληνίδας δημοσιογράφου. Να σημειώσουμε πως είναι η δεύτερη δημοσιογράφος που συλλαμβάνουν με την ίδια κατηγορία οι Τούρκοι. Σημειώνεται πως είχε προηγηθεί η σύλληψη της δημοσιογράφου, Μαρίας Ζαχαράκη του τηλεοπτικού σταθμού Open.

Το τελευταίο tweet της Σοφίας πριν συλληφθεί:

Happened last night #ipsala #Turkey they are going back to İstanbul, buses waiting for them They said #Erdogan sends us here #refugees some of them came from #Gaziantep some from #İstanbul pic.twitter.com/EUwiHCnK0J