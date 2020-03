Προσφυγικό Ερντογάν: «Οι Έλληνες σκότωσαν δυο πρόσφυγες στα σύνορα» - Αθήνα: Fake news [vid]

Προσφυγικό Ερντογάν: Συνεχίζει τις προκλητικές δηλώσεις με φόντο την εξέλιξη στο προσφυγικό ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο οποίος μιλώντας ενώπιον δημοσιογράφων, μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, Μπόικο Μπορίσοφ, υποστήριξε ότι η ελληνική πλευρά έχει σκοτώσει δύο ανθρώπους στα σύνορα, κάτι βεβαίως που έχει διαψευστεί από την ελληνική κυβέρνηση και την Αστυνομία. «Σήμερα οι Έλληνες στρατιώτες σκότωσαν δύο πρόσφυγες. Υπάρχει ακόμη ένας βαριά τραυματίας» ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι δυνατόν να κρατούνται με το ζόρι σε μία χώρα. Αυτοί οι άνθρωποι με τη δική τους ελεύθερη βούληση θέλουν να φύγουν από τη χώρα μας».

«Αύριο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού συμβουλίου θα επισκεφτεί τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Ίσως δουν την απάνθρωπη συμπεριφορά απέναντι στους πρόσφυγες στα ελληνικά σύνορα. τους συμβουλεύω να δουν τι κάνουν οι αρμόδιοι της Ελληνικής ακτοφυλακής», τόνισε ο Ερντογάν. Να σημειωθεί ότι οι δηλώσεις αυτές, έγιναν ουσιαστικά λίγες ώρες πριν την επίσκεψη την Τρίτη 3 Μαρτίου, του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στον Έβρο.

Επίσης, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι απέρριψε την ευρωπαϊκή βοήθεια ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για τη φιλοξενία των μεταναστών και προσφύγων στην Τουρκία. «Μιλάμε μαζί τους, μας λένε: "Θα σας στείλουμε ένα δισεκατομμύριο ευρώ". Ποιον προσπαθείτε να ξεγελάσετε; (...) Δεν θέλουμε πλέον αυτά τα χρήματα» δήλωσε ο Ερντογάν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στην Άγκυρα που παραχώρησε με τον τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ.

Ο ίδιος άσκησε νέα πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Αφότου ανοίξαμε τα σύνορά μας (την Παρασκευή) ο αριθμός εκείνων που κατευθύνθηκαν προς την Ευρώπη έφτασε τις εκατοντάδες χιλιάδες. Σύντομα ο αριθμός αυτός θα φτάσει τα εκατομμύρια», είπε ο Ερντογάν σε ομιλία του στην Άγκυρα. Οι αριθμοί αυτοί, όπως επισημαίνει το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο τα όσα διαπίστωσαν οι ανταποκριτές του επί τόπου, «φαίνονται υπερβολικά υπερεκτιμημένοι». Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει το βάρος που της αναλογεί. «Αφού ανοίξαμε τις πόρτες (σ.σ. τα σύνορα), πολλαπλασιάστηκαν τα τηλεφωνήματα, μας λένε "κλείστε τις πόρτες". Τους είπα: Έγινε, τελείωσε. Οι πόρτες πλέον είναι ανοιχτές. Τώρα πρέπει να αναλάβετε το βάρος που σας αναλογεί», δήλωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, απευθυνόμενος στο συριακό καθεστώς, ο Ερντογάν είπε ότι οι απώλειες σε στρατιώτες και στρατιωτικό εξοπλισμό που έχει υποστεί μέχρι τώρα λόγω των επιθέσεων της Τουρκίας και των ανταρτών «είναι απλώς η αρχή». Κάλεσε τις συριακές δυνάμεις να αποσυρθούν στις γραμμές που έχει καθορίσει η Άγκυρα απειλώντας πως αν δεν το κάνουν «δεν θα μείνει κεφάλι στους ώμους τους». Ο Τούρκος πρόεδρος πρόσθεσε ότι η χώρα του δεν έχει κανένα πρόβλημα με τη Ρωσία και το Ιράν, που στηρίζουν το καθεστώς του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.Ο Ερντογάν κατηγόρησε τις ελληνικές αρχές ότι σκότωσαν δύο μετανάστες που επιχείρησαν να παραβιάσουν τα σύνορα με την Τουρκία.

Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, με ανάρτησή του στο Twitter, αναφέρει: «Οι ελληνικές συνοριακές δυνάμεις δεν έχουν ανοίξει πυρ ενάντια σε άτομα που επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα στην Ελλάδα. Ο αντίθετος ισχυρισμός δεν αποτελεί τίποτα περισσότερο από σκόπιμη παραπληροφόρηση: Fake News».

No shots have been fired by Greek border forces against any individuals attempting to enter Greece illegally. The contrary amounts to no more than gross and deliberate misinformation: Fake News.#fakenews #fakeTurkishPropaganda