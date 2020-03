Τουρκία Βουλή: Στα χέρια οι βουλευτές του Ερντογάν με την αντιπολίτευση [vid]

Τουρκία Βουλή: Απίστευτες εικόνες καταγράφηκαν στην τουρκική Βουλή, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι σημειώθηκε επίθεση βουλευτών του AKP του προέδρου της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε βουλευτές της αντιπολίτευσης με αφορμή μια ανακοίνωσή τους για τον Τούρκο πρόεδρο. Η συνεδρίαση αφορούσε στο Ιντλίμπ και οι βουλευτές του Ερντογάν όρμησαν και χτύπησαν τους βουλευτές της αντιπολίτευσης καθώς τους ενόχλησε η ανακοίνωση του Ενγκίν Οζκότς.

Δείτε τα βίντεο

After a closed session about the war in #idlib, members of the #Erdogan’s party (AKP) attacking the opposition members in #Turkish parliament because they didn’t like a statement from member of the opposition party (Engin Ozkoc) about Erdogan. #authoritarianism pic.twitter.com/FzWiCRS7ms