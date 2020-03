ΗΠΑ Δημοκρατικοί: Αποσύρεται ο Μπλούμπεργκ από την κούρσα έχοντας ξοδέψει πολλά εκατομμύρια [vid]

ΗΠΑ Δημοκρατικοί: Ο δισεκατομμυριούχος Μάικ Μπλούμπεργκ ανακοίνωσε πως αποσύρεται από την κούρσα για το χρίσμα των Προεδρικών, μετά το χαστούκι που δέχθηκε στη λεγόμενη Σούπερ Τρίτη, όπου - παρά τον πακτωλό χρημάτων που ξόδευσε - δεν μπόρεσε να κερδίσει ούτε καν σε μία από τις 14 πολιτείες όπου διεξήχθησαν την Τρίτη 3 Μαρτίου 2020 οι εσωκομματικές διαδικασίες των Δημοκρατικών για την ανάδειξη του υποψηφίου του κόμματος στις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν την 3η Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

«Πριν από τρεις μήνες, έθεσα υποψηφιότητα για τις προεδρικές για να νικήσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα, αποσύρομαι από την κούρσα για τον ίδιο λόγο: για να νικήσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, επειδή κατέστη σαφές ότι αν συνέχιζα να ήταν πιο δύσκολο να φτάσουμε» στον στόχο αυτό, ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε. Μπήκε πολύ καθυστερημένα στην κούρσα για το χρίσμα (δεν είχε πάρει μέρος στις τέσσερις προηγούμενες ψηφοφορίες) ελπίζοντας, με την στήριξη της τεράστιας προσωπικής του περιουσίας, ότι θα διαψεύσει τα προγνωστικά. Ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης ανέφερε ότι θα στηρίξει τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος εκπροσωπεί τη μετριοπαθή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος, θεωρώντας ότι είναι «ο καλύτερος» υποψήφιος για να νικήσει τον Ρεπουμπλικάνο Τραμπ στις εκλογές του προσεχούς Νοεμβρίου.

Διαβάστε: ΗΠΑ - Σούπερ Τρίτη: «Σάρωσε» ο Μπάιντεν - Δικές του 8 από τις 14 πολιτείες σύμφωνα με τα exit polls

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Μέσα σε διάστημα λίγων μηνών ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης δαπάνησε σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια, από την προσωπική του περιουσία, για να προωθήσει την υποψηφιότητά του, χωρίς όμως να τα καταφέρει.Μια ανάλυση του NBC News κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο λόγος της διαφημιστικής δαπάνης του Μπλούμπεργκ έναντι αυτής του Μπάιντεν ήταν 50:1. Πολύ πίσω από τους αντιπάλους του, ο Μπλούμπεργκ είχε μέτρια επίδοση στην Βιρτζίνια, εμβληματική πολιτεία στην οποία είχε επενδύσει.

«Έχω ανάγκη την βοήθειά σας, έχω ανάγκη τις ψήφους σας», δήλωσε από το Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. Στους ηττημένους της «Super Tuesday», και η Ελίζαμπεθ Γουόρεν, που πέρασε μία πολύ κακή βραδιά χάνοντας και το προπύργιό της Μασαχουσέτης. Αν και δεν έχει ακόμη ανακοινώσει ότι αποσύρεται, είναι βέβαιο ότι το όνειρό της να γίνει η πρώτη γυναίκα πρόεδρος των ΗΠΑ έχει «πετάξει». Ο Τζο Μπάιντεν, «παλιά καραβάνα» της αμερικανικής πολιτικής, παρουσιάζεται ως ο άνθρωπος των «εγγυημένων αποτελεσμάτων», απέναντι στην «υπόσχεση για επανάσταση» του πολιτικού του αντιπάλου που διεκδικεί για τον εαυτό του τον χαρακτηρισμό «σοσιαλιστής». «Μικρό Μάικ» αποκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ τον Μπλούμπεργκ σε ανάρτησή του στο twitter.

Mini Mike Bloomberg just “quit” the race for President. I could have told him long ago that he didn’t have what it takes, and he would have saved himself a billion dollars, the real cost. Now he will pour money into Sleepy Joe’s campaign, hoping to save face. It won’t work!