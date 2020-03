Κορονοϊός Ομπάμα: Μήνυμα στο twitter για τη μάχη κατά του Convid 19

Κορονοϊός Ομπάμα: Ο Ντόναλντ Τραμπ στάθηκε αρχικά επιφυλακτικός έναντι του ιού και κάποιοι αναλυτές θεωρούν ότι ενδεχομένως η εξάπλωση της επιδημίας να του κοστίσει στις προσεχείς εκλογές. Την ίδια ώρα ο Μπάρακ Ομπάμα έστειλε το δικό του μήνυμα αντιλαμβανόμενος την παγκόσμια ανησυχία

«Προστατεύστε τον εαυτό σας και την κοινότητά σας από τον κορονoϊό με προφυλάξεις κοινής λογικής: Πλύνετε τα χέρια σας, παραμείνετε στο σπίτι όταν είστε άρρωστοι και ακούτε το

Υπουργείο Υγείας και τις τοπικές υγειονομικές αρχές. Αφήστε τις μάσκες για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας. Ας μείνουμε ήρεμοι, ακούστε τους ειδικούς και ακολουθήστε την επιστήμη»

Protect yourself and your community from coronavirus with common sense precautions: wash your hands, stay home when sick and listen to the @CDCgov and local health authorities. Save the masks for health care workers. Let’s stay calm, listen to the experts, and follow the science.