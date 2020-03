Πόλεμος Τουρκία Συρία: Ο Σόρος στηρίζει Τουρκία λόγω... Πούτιν

Πόλεμος Τουρκία Συρία: Ο Σόρος φαίνεται ότι δεν έχει ξεχάσει την ζημιά που του έχει κάνει ο Πούτιν, στο παγκόσμιο δίκτυο ΜΚΟ και "φιλανθρωπικών" ιδρυμάτων του που δραστηριοποιούνταν στην Ρωσική Κοινοπολιτεία, αλλά ούτε την τελευταία τους αντιπαράθεση στον εμφύλιο της Ουκρανίας.

Πόλεμος Τουρκία Συρία: O πρόεδρος και ιδρυτής της εταιρείας Soros Fund Management και των Ιδρυμάτων Open Society και Solidarity Now, Τζορτζ Σόρος, με άρθρο του στην εφημερίδα Financial Times προτρέπει Ευρώπη να υπερασπιστεί τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν και να τον βοηθήσει στη Συρία την ώρα μάλιστα ο εκείνος εκβιάζει την Ευρώπη χρησιμοποιώντας τους μετανάστες. Βέβαια για όσους γνωρίζουν, η κόντρα του με την Βλαντιμίρ Πούτιν ανάγεται πολύ παλιά, με αποκορύφωμα την απαγόρευση με νόμο όλων την παραρτημάτων του Open Society στην Ρωσική Κοινοπολιτεία το 2015, καθώς είχαν αποκαλυφθεί παράνομες δραστηριότητες που ξεπερνούσαν τον ρόλο ενός "φιλανθρωπικού" ιδρύματος, σύμφωνα πάντα με τις ρωσικές αρχές.

Επίσης στο άρθρο του αντιπαρέρχεται το γεγονός, ότι οι "αντικαθεστωτικές" δυνάμεις, από τις πρώτες μέρες του πολέμου, εξοπλίστηκαν και στελεχώθηκαν με τζιχαντιστές από τις τάξεις της Αλ Καϊντα και ακόμη και σήμερα πολεμούν στο πλευρό του ISIS / ISIL / DAESH με μαζικές δολοφονίες, απαγωγές, βιασμούς κι άλλα εγκλήματα πολέμου κατά των Σύριων πολιτών

Το άρθρο του Τζόρτζ Σόρος στην εφημερίδα Financial Times έχει τίτλο «Europe must stand with Turkey over Putin’s war crimes in Syria – Η Ευρώπη πρέπει να σταθεί δίπλα στην Τουρκία για τα εγκλήματα πολέμου του Πούτιν στη Συρία» αναφέρει μεταξύ άλλων: «Από την αρχή της παρέμβασής της στη Συρία τον Σεπτέμβριο του 2015, η Ρωσία όχι μόνο προσπάθησε να διατηρήσει τον πιο πιστό αραβικό σύμμαχο της, τον πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ αλ-Ασαντ. Ήθελε επίσης να ανακτήσει την περιφερειακή και παγκόσμια επιρροή που έχασε από την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης».

Σημειώνει επίσης:« Ο Βλαντιμίρ Πούτιν προσπάθησε να χρησιμοποιήσει την αναταραχή στη Μέση Ανατολή για να διαγράψει τα διεθνή πρότυπα και τις προόδους στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο που έγιναν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην πραγματικότητα, η δημιουργία της ανθρωπιστικής καταστροφής που έχει μετατρέψει σχεδόν 6 εκατομμύρια Σύρους σε πρόσφυγες δεν ήταν υποπροϊόν της στρατηγικής του Ρώσου Προέδρου στη Συρία. Ήταν ένας από τους κεντρικούς στόχους του».

«Πιστεύω ότι ο Άσαντ είναι ο πιο βάρβαρος ηγέτης που είδε ο κόσμος από τον Ιωσήφ Στάλιν. Όταν ο λαός του εξεγέρθηκε εναντίον του, ανέπτυξε μια στρατιωτική στρατηγική που αποσκοπούσε να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή βλάβη στους πολιτικούς αντιπάλους του. Αυτός σκόπιμα στοχεύει νοσοκομεία, σχολεία και νηπιαγωγεία, προσπαθώντας να σκοτώσει ή να αποτρέψει τους φροντιστές. Έχει χρησιμοποιήσει δηλητηριώδη αέρια και χημικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης που άφησε πάνω από μισό εκατομμύριο νεκρούς. Ο κ. Πούτιν κατά το παρελθόν, του παρείχε την αεροπορική δύναμη χωρίς την οποία ο κ. Άσαντ δεν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει τη στρατηγική του», τονίζει ο Σόρος.

«Τον Μάιο του 2019, η Ρωσία βομβάρδισε τέσσερα νοσοκομεία σε 12 ώρες, όπως αναλύεται από έρευνα της εφημερίδας New York Times. Μέχρι πρόσφατα στις 26 Φεβρουαρίου του 2020, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, στόχος του ήταν 10 σχολεία σε μία μέρα, συμπεριλαμβανομένων των νηπιαγωγείων. Οι τοπικοί υπάλληλοι υγείας ισχυρίζονται ότι, δεδομένου ότι το συριακό καθεστώς και ο ρωσικός σύμμαχός του ξεκίνησαν την εκστρατεία για την επανάληψη του Ιντλίμπ τον Απρίλιο του 2019, στοχεύθηκαν τουλάχιστον 49 ιατρικές εγκαταστάσεις. Μια άλλη έρευνα δείχνει ότι ο αριθμός μπορεί να είναι τόσο υψηλός όσο 60», αναφέρει και συνεχίζει: «Η Ρωσία έχει επίσης στοχεύσει τουλάχιστον 14 στρατόπεδα που κατέχουν εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης για την επαρχία Ιντλίμπ. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι επιθέσεις σε στρατόπεδα κοντά στα τουρκικά σύνορα πολλαπλασιάστηκαν, ωθώντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους προς την κατεύθυνση των τουρκικών συνόρων. Αυτό έχει πανικοβάλει την Άγκυρα, ωθώντας την να ενθαρρύνει τους πρόσφυγες που βρίσκονται ήδη στο έδαφός της να κατευθύνονται προς την Ευρώπη. Αυτό, με τη σειρά του, προκάλεσε κρίση προσφύγων στα σύνορα της Τουρκίας με την Ελλάδα».

«Η κοινωνία των πολιτών της Συρίας και οι διεθνείς ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν επανειλημμένα επισημάνει αυτή τη συστηματική στόχευση πολιτών και βασικών πολιτικών υποδομών. Αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Καθώς η Ρωσία είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει το δικαίωμά του για βέτο – 14 φορές από την αρχή του πολέμου στη Συρία – για να εμποδίσει τις προσπάθειες λογοδοσίας. Αυτό περιλαμβάνει το βέτο, παράλληλα με την Κίνα, για ένα ψήφισμα που υποστηρίζεται από 65 χώρες και το υπόλοιπο Συμβούλιο Ασφαλείας που θα αναφερόταν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σε εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν στη Συρία.

Η μόνη κυβέρνηση που έχει θέσει στρατιωτικές δυνάμεις για να υπερασπιστεί τους αμάχους που παγιδεύονται στο Idlib από τον Άσαντ και τον ρωσικό σύμμαχό του είναι η Τουρκία. Αεροπορικές επιθέσεις από ρωσικά αεροπλάνασκότωσε 34 Τούρκους στρατιώτες στα τέλη του περασμένου μήνα.

Αλλά η Τουρκία δεν τολμά να επιτεθεί άμεσα στη Ρωσία επειδή η ρωσική αεροπορία είναι ισχυρότερη από την τουρκική. Η Ρωσία έχει πυρηνικά όπλα και η Τουρκία δεν έχει. Η Τουρκία επέλεξε αντ’ αυτού να αντιδράσει εναντίον των δυνάμεων του Άσαντ χρησιμοποιώντας στρατιωτικά αεροσκάφη. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Πούτιν έχει απομακρυνθεί ατιμώρητα από τη δολοφονία», αναφέρει ο Σόρος.

«Από το 2014 προτρέπω την Ευρώπη να ξυπνήσει για την απειλή που η Ρωσία θέτει στα στρατηγικά της συμφέροντα, αν και σε διαφορετικό πλαίσιο και γεωγραφία. Η Ρωσία είχε εισβάλει στην Ουκρανία γνωρίζοντας ότι η Ευρώπη θα προσπαθήσει να αποφύγει οποιαδήποτε αντιπαράθεση με τη Μόσχα. Ωστόσο, αυτό που συμβαίνει στο Ιντλίμπ τώρα ακολουθεί το ίδιο μοτίβο: η Ευρώπη αποφεύγει μια αντιπαράθεση με τη Ρωσία σχετικά με τη πολιτική της στη Συρία, όταν πρέπει να την αντιμετωπίσει. Με την εστίαση στην κρίση των προσφύγων που δημιούργησε η Ρωσία, η Ευρώπη αντιμετωπίζει το σύμπτωμα και όχι την αιτία. Μια Ευρώπη που έχει θέσει ως στόχο τον περιορισμό της εισροής προσφύγων πρέπει να παραδεχτεί ότι η Τουρκία έχει ήδη λάβει το κύριο βάρος της στέγασης των εκατομμυρίων Σύριων που έχουν εκτοπιστεί από τη χώρα τους. Η Τουρκία φιλοξενεί ήδη 3,5 εκατομμύρια Σύριους πρόσφυγες στο έδαφός της. Δεν μπορεί να απορροφήσει τα επιπλέον εκατομμύρια που ο Άσαντ και ο Πούτιν πιέζουν προς τα σύνορά της», γράφει ο Τζορτζ Σόρος.

«Η Ευρώπη δεν πρέπει να ξεχνά πως η Τουρκία χειρίστηκε και το δικό της λαό – μάρτυρας είναι η απερίσκεπτη δύναμη που έχει χρησιμοποιήσει ενάντια στους Κούρδους. Αλλά τουλάχιστον όσον αφορά τη Συρία, η Τουρκία αξίζει την υποστήριξη της Ευρώπης.

Ως εκ τούτου, η Ευρώπη θα πρέπει να επιδιώξει να ενισχύσει τη διαπραγματευτική θέση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον κ. Πούτιν, προσπαθώντας να φθάσει σε μια κατάπαυση πυρός που θα διατηρούσε μια «ασφαλή ζώνη» στο Ιντλιμπ για τους Σύριους πρόσφυγες. Ελπίζω ότι αυτό θα θέσει επίσης τα εγκλήματα πολέμου του κ. Πούτιν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης», καταλήγει.