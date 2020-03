Πόλεμος Τουρκία Συρία: Αποκάλυψη, Τούρκοι σκοτώνουν Σύριους πρόσφυγες [vid]

Πόλεμος Τουρκία Συρία:

Οι Τούρκοι σκοτώνουν Σύριους πρόσφυγες που προσπαθούν να περάσουν από τη Συρία στην Τουρκία. Επίσης, οι Τούρκοι ευρεία χρήση των fake news. Εχει γίνει μέρος της πολιτικής που εφαρμόζουν για να επιτεθούν στην Ελλάδα και να εκβιάσουν την Ευρώπη. Ο Ερντογάν και η υπόλοιπη ηγεσία της Τουρκίας βρίσκονται σε απελπιστική θέση, όπως αποκαλύπτει αμερικανική δεξαμενή σκέψης, ενώ το ίδια φανερώνουν σε τελική ανάλυση και οι απειλές του υπουργού Εσωτερικών.

Όμως το Κουρδικό δίκτυο Rojava International Center αποκαλύπτει τώρα κι άλλα ψέματα της Τουρκίας και του Ερντογάν για του Σύριους πρόσφυγες τους οποίους σκοτώνουν και εμποδίζουν να περάσουν τα σύνορα και να μπουν στην Τουρκία.

#Rojava Information Center @RojavaIC



As Erdogan uses refugees to pressure EU:



📌Turkish border remains closed to Syrian refugees



📌Turkish border guards have shot dead 422 refugees



📌828KM EU-funded wall is world's 3rd-longest



📌Wall divides Kurdish-Kurdish farmers shot dead pic.twitter.com/qPWqAsZajy