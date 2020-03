Κορονοϊός Tραγωδία Κίνα: Έξι νεκροί από την κατάρρευση ξενοδοχείου - καραντίνα για τον κορονοϊό στην επαρχία Φουτζιάν [vid]

Κορονοϊός Tραγωδία Κίνα: Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων, έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση ξενοδοχείου στην κινεζική πόλη Τσιουαντζόου της επαρχίας Φουτζιάν , ενα κτίριο που κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ο χώρος χρησιμοποιούνταν για να τεθούν σε καραντίνα άτομα υπό παρακολούθηση για τον κοροναϊό.

Το ξενοδοχείο Σιντζιά, 80 δωματίων, άρχισε να καταρρέει χθες το βράδυ.Οι αρχές είχαν ανασύρει από τα συντρίμμια 43 ανθρώπους, ανακοίνωσε το υπουργείο. Απ' αυτούς, έξι επιβεβαιώθηκε πως είναι νεκροί, 36 εστάλησαν στο νοσοκομείο και ένα άτομο δεν θεωρήθηκε πως χρήζει ιατρικής περίθαλψης, σύμφωνα με την καταχώριση του υπουργείου στο Weibo, το κινεζικό Twitter.

Οι αρχές εξακολουθούν να αναζητούν 28 ανθρώπους, πρόσθεσε το υπουργείο. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua (Νέα Κίνα), ο ιδιοκτήτης του κτιρίου, ένας άνδρας ονόματι Γιανγκ, κλήθηκε από την αστυνομία. Ο πρώτος όροφος του κτιρίου ανακαινιζόταν τη στιγμή της κατάρρευσης, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων.

