Κορονοϊός 2020: Η «μαύρη» λίστα , τα χιλιάδες κρούσματα, η ραγδαία εξάπλωση και οι επιπτώσεις σε όλο τον κόσμο

Κορονοϊός 2020: Την ώρα που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι τα κρούσματα εκτός Κίνας έχουν ξεπεράσει τα 20.000, περισσότεροι από 102.000 άνθρωποι έχουν νοσήσει και πάνω από 3.500 έχουν χάσει τη ζωή από τον κοροναϊό μέχρι τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.

Συνολικά 21.114 κρούσματα του Covid-19 έχουν επιβεβαιωθεί σε 94 χώρες εκτός Κίνας, μια αύξηση 3.633 κρουσμάτων από την Παρασκευή, σύμφωνα με την καθημερινή αναφορά του ΠΟΥ. Η συντριπτική πλειονότητα των κρουσμάτων και των θανάτων έχει καταγραφεί στην Κίνα, αλλά οι αριθμοί αυξάνονται σε άλλες χώρες. Η Ιταλία έχει το δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό θανάτων με 233, ακολουθεί το Ιράν με 124 και η Νότια Κορέα με 42. Η Κολομβία, η Κόστα Ρίκα, η Καμπότζη, η Μάλτα, η Μολδαβία, η Παραγουάη και οι Μαλβίδες ανακοίνωσαν χθες τα πρώτα τους κρούσματα.

Η επιταχυνόμενη εξάπλωση του ιού θεωρείται «πολύ ανησυχητική» από τον ΠΟΥ. Οι νέες μολύνσεις μόνο το Σάββατο στην Ιταλία ανήλθαν πάνω από 1.000, στην Γαλλία άνω των 300 και 150 στην Γερμανία. Μέσα σε ένα 24ωρο στο Ιράν καταγράφηκαν περισσότερα από 1.000 κρούσματα και 448 επιπλέον άνθρωποι στην Νότια Κορέα μολύνθηκαν, όπως ανακοίνωσαν χθες οι αρχές των χωρών. Παράλληλα, η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση της Ευρώπης επιβεβαίωσε χθες το πρώτο κρούσματα του Covid-19 ανάμεσα σε Αμερικανούς στρατιώτες που βρίσκονται στην Ευρώπη. Πρόκειται για έναν ναύτη του Αμερικανικού Ναυτικού σε βάση στην Νάπολη.

Δεκάδες ομοσπονδιακοί ελεγκτές υγείας και άλλοι εργαζόμενοι στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες διατάχθηκαν το Σάββατο να θέσουν τους εαυτούς τους σε καραντίνα έως τις 17 Μαρτίου, μετά αφότου δύο συνάδερφοί τους βρέθηκαν θετικοί στον ιό, δήλωσε ένας ομοσπονδιακός αξιωματούχος στο Reuters. Οι δύο ελεγκτές ήταν αρμόδιοι να κάνουν ιατρικούς ελέγχους σε επιβάτες που έφταναν από το εξωτερικό.Ο κυβερνήτης της πολιτείας της Νέας Υόρκης 'Αντριου Κουόμο ανακοίνωσε χθες την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης ώστε να καταπολεμηθεί ο κοροναϊός, που συνεχίζει να εξαπλώνεται, προκαλώντας το Σάββατο τουλάχιστον 20 νέα κρούσματα.

Περίπου 30 άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι στα ερείπια ενός πενταώροφου ξενοδοχείου που κατέρρευσε χθες στην πόλη Κουανγκτσόου (πρώην Καντόνα) της επαρχίας Φουτζιάν στην Κίνα, ανέφεραν στην ιστοσελίδα τους οι τοπικές αρχές.

Τα κακά νέα για την παγκόσμια οικονομία συνεχίζονται: Μια έκθεση που δημοσιεύτηκε χθες έδειξε ραγδαία πτώση 17,2% των κινεζικών εξαγωγών τους πρώτους δύο μήνες του έτους και μείωση των εισαγωγών κατά 4%, καθώς η υγειονομική κρίση προκαλεί μαζικές διαταραχές σε επιχειρηματικές λειτουργίες, στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και στην οικονομική δραστηριότητα.

Οι ΗΠΑ εξετάζουν τρόπους να αποθαρρύνουν τους πολίτες τους να κάνουν κρουαζιέρες, στο πλαίσιο μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κοροναϊού. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Μάικ Πενς δήλωσε πως οι ηλικιωμένοι άνθρωποι πρέπει να χρησιμοποιήσουν «κοινή λογική και προσοχή» και να θυμούνται ότι τα γεμάτα με κόσμο ξενοδοχεία θέτουν μεγάλη πρόκληση για τους ιατρικούς αξιωματούχους. Εικοσιένα άνθρωποι που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο Grand Princess, στο οποίο απαγορεύτηκε να ελλιμενιστεί στο λιμάνι του Σαν Φρανσίσκο, βρέθηκαν θετικοί στον ιό.

Αργά χθες ο Πενς ανέφερε πως οι ΗΠΑ παρακολουθούν ένα άλλο κρουαζιερόπλοιο στο οποίο ίσως να εργάστηκαν μέλη του πληρώματος του Diamond Princess ή του Grand Princess, κρουαζιερόπλοια όπου βρέθηκαν επιβάτες θετικοί στον ιό. Δεν ανέφερε το όνομα του πλοίου.

