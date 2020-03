Πούτιν Ερντογάν: Το ρώσικο «καψώνι» που εκνεύρισε τον τούρκο πρόεδρο [vid]

Πούτιν Ερντογάν: Ένα βίντεο από την πρόσφατη συνάντηση του Ρώσου προέδρου Πούτιν με τον Τούρκο ομόλογό του Ερντογάν που δείχνει τον δεύτερο να περιμένει στην αίθουσα αναμονής επί δύο ολόκληρα λεπτά προκειμένου να συζητήσουν για την κατάσταση στη Συρία κυκλοφόρησε σήμερα από τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Ειδικότερα, ρωσικό μέσο διέρρευσε ένα βίντεο στο οποίο διακρίνεται ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μαζί με τους ακολούθους του να περιμένουν για αρκετή ώρα τον Βλαντιμίρ Πούτιν μέχρι να τους υποδεχτεί, με τη δυσαρέσκεια να είναι ευδιάκριτη στο πρόσωπο του Τούρκου προέδρου.

Ανάμεσα στην πολυμελή αποστολή που συνόδευε τον Ερντογάν ήταν τόσο ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου όσο και ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ. Μετά από δύο λεπτά αναμονής, χρονομετρημένα μάλιστα με το ρολόι στο βίντεο που κυκλοφόρησε, οι πόρτες ανοίγουν και ο Τούρκος πρόεδρος μπαίνει στην αίθουσα που βρίσκεται ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan was kept waiting by Russian President Vladimir Putin and his delegation before a meeting, a video circulated by Russian media show.//t.co/JvgU2W487K pic.twitter.com/w73zhBX6ze