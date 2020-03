Κορονοϊός: Η απειλή μιας πανδημίας είναι πολύ πραγματική, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας [vid]

Κορονοϊός: Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι «η απειλή μιας πανδημίας» του νέου κοροναϊού, που έχει προσβάλει περισσότερους από 110.000 ανθρώπους παγκοσμίως, είναι πλέον «πολύ αληθινή».

«Τώρα που ο κοροναϊός έχει εξαπλωθεί σε πολλές χώρες, η απειλή μιας πανδημίας είναι πλέον πολύ πραγματική. Όμως, αυτή θα είναι η πρώτη πανδημία στην ιστορία που θα μπορούσε να τεθεί υπό έλεγχο», είπε ο Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το 70% και πλέον των ανθρώπων που μολύνθηκε από τον νέο κορονοϊό στην Κίνα έχει θεραπευτεί, την ώρα που ο διεθνής οργανισμός επισημαίνει ότι η Κίνα «θέτει υπό έλεγχο την επιδημία». «Εκ των 80.000 κρουσμάτων που καταγράφηκαν στην Κίνα, το 70% και πλέον έχει θεραπευτεί» επισήμανε ο επικεφαλής του ΠΟΥ.

Πανδημία είναι η επιδημία λοιμωδών ασθενειών που εξαπλώνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς σε μια μεγάλη περιοχή και απειλεί το σύνολο του πληθυσμού. Μια επιδημική ασθένεια που παραμένει σταθερή όσον αφορά στον αριθμό ανθρώπων που αρρωσταίνουν δεν θεωρείται πανδημία. Επιπλέον, οι πανδημίες γρίπης γενικά δεν αποτελούν εποχική γρίπη. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Ιστορίας έχουν παρατηρηθεί πολλές πανδημίες, όπως ευλογιάς, φυματίωσης και πανώλης. Πιο πρόσφατες πανδημίες αποτελούν η πανδημία του HIV και οι πανδημίες γρίπης του 1918 και του 2009.

