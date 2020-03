Προσφυγικό Ερντογάν: Ο τούρκος πρόεδρος έφυγε χωρίς δηλώσεις από τη συνάντηση με την ΕΕ [vid]

Προσφυγικό Ερντογάν: Για περίπου μία ώρα διήρκεσε η συνάντηση του τούρκου πρόεδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. Ο Ερντογάν απήλθε μετά το τέλος της συνάντησης χωρίς να μιλήσει στους δημοσιογράφους. Η συνέντευξη Τύπου του Σαρλ Μισέλ και της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Μολονότι δεν αναμένονταν συγκεκριμένες αποφάσεις, η τουρκική πλευρά είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου.

Tonight we meet with President @RTErdogan in Brussels. We need an open dialogue to see how we can implement our #EUTurkey statement on migration.



We will also discuss the situation in the region, especially in #Syria and how the EU can contribute to stability. pic.twitter.com/Bcl4yLUz92