Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόεδρος: Σε οικειοθελή καραντίνα ο Σασσόλι λόγω κορονοϊού [vids]

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόεδρος: Σε οικειοθελή περιορισμό στο σπίτι του στις Βρυξέλλες μπήκε από σήμερα Τρίτη και για 14 ημέρες, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Σασσόλι. «Αποφάσισα μετά την επίσκεψη στην Ιταλία, το τελευταίο Σαββατοκύριακο, ως προληπτικό μέτρο, να ακολουθήσω τα αναφερόμενα μέτρα και να ασκήσω τα καθήκοντα ως εκ της θέσης μου ως Προέδρου από το σπίτι μου στις Βρυξέλλες, για τις 14 ημέρες που ορίζει το πρωτόκολλο για την υγεία». «Το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να εργάζεται. Κανένας ιός δεν μπορεί να μπλοκάρει τη δημοκρατία» έγραψε ο ίδιος, σε ανακοίνωσή του.

Το Ευρωκοινοβούλιο συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες και όχι στο Στρασβούργο λόγω κορονοϊού, ενώ αντί για 4 μέρες η Ολομέλεια θα κρατήσει μόλις μία ημέρα. Προ ημερών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακοίνωσε ότι αναστέλλει για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες όλες τις επισκέψεις εξαιτίας της επιδημίας του νέου κορονοϊού. Σημειώνεται πως το Ευρωκοινοβούλιο υποδέχεται 700.000 επισκέπτες το χρόνο.

We pay tribute to all those in Europe and around the world fighting the spread of #COVID2019. In this Parliament, we must ensure our democratic work continues while acting responsibly and putting measures in place to help restrict the spread of the disease //t.co/pEIn2kqHR2 pic.twitter.com/QrErhMJVrT