Κορονοϊός Ιταλία 2020: 168 νεκροί σε μια ημέρα - Αυτοί είναι οι λόγοι που αυξάνονται ραγδαία οι θάνατοι [vids]

Κορονοϊός Ιταλία 2020: Όλες οι εξελίξεις στη γειτονική χώρα, όπου θερίζει η φονική επιδημία. Απαντήσεις στο ερώτημα «γιατί στην Ιταλία», προσπαθούν να δώσουν επιστήμονες.

Κορονοϊός Ιταλία 2020: Τρομακτικές διαστάσεις προσλαμβάνει στη γειτονική χώρα ο φονικός ιός, καθώς καταγράφηκαν άλλους 168 θάνατοι μέσα σε μια ημέρα από την επιδημία, ενώ ολόκληρη η Ιταλία από το βράδυ της Δευτέρας 9 Μαρτίου 2020 βρίσκεται καραντίνα με τις καταστάσεις να είναι πρωτόγνωρες. Ο συνολικός αριθμός θανάτων εξαιτίας του κορονοϊού στην Ιταλία αυξήθηκε σε 631 από 463, μια άνοδος 168 θανάτων μέσα σε μια μέρα, ανακοίνωσε την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020, Ιταλός αξιωματούχος. Ο αριθμός των κρουσμάτων του κορονοϊού στην Ιταλία ανήλθε σε 10.149 από 9.172.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας στην Ιταλία, την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 είχαμε τη μεγαλύτερη αύξηση μετά την εμφάνιση του κορονοϊού στη χώρα στις 21 Φεβρουαρίου 2020. Εκτός της ηπειρωτικής Κίνας, η Ιταλία είναι πλέον η χώρα με το μεγαλύτερο αριθμό θανάτων εξαιτίας του νέου κορονοϊού. Εύλογο, λοιπόν, το ερώτημα που βασανίζει πολλούς: Γιατί o αριθμός των θανάτων στη χώρα είναι τόσο υψηλός;

Στο συγκεκριμένο ερώτημα επιχειρεί να απαντήσει με δημοσίευμα του το livescience.com. Σύμφωνα με τους επιδημιολόγους, η ραγδαία αύξηση των θανάτων λόγω κοροναϊού στην ιταλική χερσόνησο οφείλεται σε τέσσερις λόγους:

στα δημογραφικά στοιχεία της Ιταλίας,

στις αυξημένες πιθανότητες οι ηλικιωμένοι να έχουν ήδη εξασθενημένο ανοσοποιητικό,

στη συγκέντρωση κρουσμάτων σε μία περιοχή και

στο ενδεχόμενο να μην εντοπίζονται κρούσματα με ήπια συμπτωματολογία.

Να σημειωθεί ότι το ποσοστό θνησιμότητας της χώρας λόγω του COVID-19 ανέρχεται στο 5% και είναι πολύ υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο - 3,4% -, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ένας παράγοντας που επηρεάζει το ποσοστό θνησιμότητας της χώρας μπορεί να είναι η ηλικία του πληθυσμού της, καθώς η Ιταλία έχει τον γηραιότερο πληθυσμό στην Ευρώπη, με περίπου το 23% των κατοίκων να είναι ηλικίας 65 ετών και άνω, σύμφωνα με τους The New York Times. Η μέση ηλικία στη χώρα είναι 47,3 έτη, σε σύγκριση με 38,3 έτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τους Times. Πολλά από τα θύματα του κορονοϊού στην Ιταλία ήταν μεταξύ 80 και 90 ετών, ανήκαν δηλαδή σε ευπαθή ομάδα πληθυσμού που είναι γνωστό ότι είναι πιο επιρρεπείς σε σοβαρές επιπλοκές από τον COVID-19, σύμφωνα με το The Local.

Το συνολικό ποσοστό θνησιμότητας εξαρτάται πάντα από τα δημογραφικά στοιχεία ενός πληθυσμού, δήλωσε η Aubree Gordon, αναπληρώτρια καθηγήτρια επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Michigan. Σε αυτή την περίπτωση, το αναφερόμενο ποσοστό θνησιμότητας δεν είναι «τυποποιημένο όσον αφορά στην ηλικία», το οποίο είναι ένας τρόπος προσαρμογής για τα υπόλοιπα δημογραφικά στοιχεία ενός πληθυσμού, αναφέρει η καθηγήτρια. Δεδομένου του γηραιότερου πληθυσμού της Ιταλίας, «θα περίμενε κανείς ότι ο δείκτης θνησιμότητας θα είναι υψηλότερος κατά μέσο όρο σε σύγκριση με μια χώρα με νεότερο πληθυσμό», δήλωσε η Gordon στο Live Science. Επιπλέον, καθώς οι άνθρωποι γερνούν, οι πιθανότητες να αναπτύξουν μία τουλάχιστον κατάσταση η οποία συμβάλλει στην εξασθένηση του ανοσοποιητικού τους - όπως ο καρκίνος ή ο διαβήτης - αυξάνεται, δήλωσε ο Krys Johnson, επιδημιολόγος στο Temple University College of Public Health. Τέτοιες συνθήκες κάνουν τους ανθρώπους πιο ευαίσθητους σε σοβαρές ασθένειες όπως ο κορονοϊός, είπε χαρακτηριστικά.

Ένα άλλο ζήτημα μπορεί να είναι ο αριθμός των ατόμων σε μια δεδομένη περιοχή που χρειάζονται ιατρική περίθαλψη - έχοντας πολλούς σοβαρά ασθενείς σε μια μόνο περιοχή, θα μπορούσε ενδεχομένως να καταρρεύσει το ιατρικό σύστημα, ανέφερε η Gordon. Σημείωσε ότι αυτό ήταν πιθανόν στην περίπτωση της Wuhan στην Κίνας, όπου άρχισε η επιδημία του κορονοϊού και εντοπίστηκε η πλειοψηφία των περιπτώσεων που νόσησαν από COVID-19 στην Κίνα. Μια πρόσφατη έκθεση από τον ΠΟΥ έδειξε ότι το ποσοστό θνησιμότητας ήταν 5,8% στο Wuhan, σε σύγκριση με το 0,7% στην υπόλοιπη χώρα, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Live Science. Τέλος, στην Ιταλία ενδέχεται να μην εντοπίζονται πολλές από τις ήπιες περιπτώσεις του COVID-19. Συχνά, καθώς οι δοκιμές επεκτείνονται μέσα σε μια κοινότητα, εντοπίζονται πιο ήπια περιστατικά, γεγονός που μειώνει το συνολικό ποσοστό θνησιμότητας, δήλωσε η Gordon. Αυτό συνέβη στη Νότια Κορέα, στην οποία πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 140.000 δοκιμές και διαπιστώθηκε ποσοστό θνησιμότητας 0,6%, σύμφωνα με το Business Insider.

«Μάλλον δεν γνωρίζουμε πόσοι άνθρωποι έχουν μολυνθεί πραγματικά», αναφέρει ο επιδημιολόγος Κρις Τζόνσον. Τα άτομα με πιο ήπια συμπτώματα, ή όσοι είναι νεότεροι, μπορεί να μην έκαναν καν εξετάσεις. Ο Τζόνσον εκτιμά ότι το πραγματικό ποσοστό θνησιμότητας στην Ιταλία είναι πιο κοντά στο παγκόσμιο ποσοστό θνησιμότητας 3,4%. Η Ιταλία διεξήγαγε σημαντικό αριθμό εξετάσεων - πάνω από 42.000 από το Σάββατο (7 Μαρτίου), σύμφωνα με την Al Jazeera. Ωστόσο, υπάρχει πιθανότητα να «εκτοξευθεί» ο αριθμός των κρουσμάτων στην περιοχή, κάτι το οποίο απαιτεί ακόμη περισσότερους ελέγχους για τον εντοπισμό τους σύμφωνα με την Γκόρντον.

Ο ιός κυκλοφορούσε στην Ιταλία χωρίς να έχει ανιχνευθεί επί εβδομάδες

Ερευνητές ειδικευμένου νοσοκομείου του Μιλάνου κατόρθωσαν την προηγούμενη εβδομάδα να απομονώσουν την ιταλική εκδοχή του νέου κοροναϊού, ο οποίος «κυκλοφορούσε χωρίς να έχει ανιχνευθεί επί εβδομάδες» στην ιταλική χερσόνησο, σύμφωνα με τους ειδικούς που προσπαθούν να φτάσουν στην πηγή της επιδημίας.

«Η επιδημία δεν είναι πρόσφατη στην χώρα και ο ιός κυκλοφορούσε χωρίς να έχει ανιχνευθεί επί πολλές εβδομάδες, πριν από τον εντοπισμό των πρώτων κρουσμάτων της νόσου», εξήγησε σήμερα ο καθηγητής Μάσιμο Γκάλι, η ομάδα του οποίου απομόνωσε το ιταλικό στέλεχος του ιού σε διάστημα μόνο τεσσάρων ημερών, στην τηλεοπτικό δίκτυο Rainews 24. «Δεν πρόκειται για απίστευτη ανακάλυψη», μάλλον «φυσιολογική για ένα εργαστήριο σαν το δικό μας», αλλά αυτό «θα συμβάλει στην έρευνα για την δυναμική της επιδημίας στην Ιταλία», δήλωσε ο καθηγητής Γκάλι, διευθυντής του νοσοκομείου Sacco και του Μιλάνου, ειδικός στις λοιμώδεις νόσους. Ο ιταλός καθηγητής δήλωσε πεπεισμένος ότι η μελέτη της ιταλικής εκδοχής του ιού «θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση της επιδημίας και στην ανάσχεσή της».