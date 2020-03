Κορονοϊός Πανδημία: «Αναμένουμε αύξηση κρουσμάτων και θανάτων» ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας [vid]

Κορονοϊός Πανδημία: Η κρίση του κορονοϊού είναι πανδημία, ανακοίνωσε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Άντανομ Γεμπρεγεσούς, εξηγώντας ότι τα κρούσματα ξεπέρασαν τις 118.000 σε 114 χώρες, ενώ συνολικά έχουν χάσει τη ζωή τους 4.291 άνθρωποι. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει όλος ο πλανήτης. Ο ΠΟΥ τόνισε ότι παρακολουθεί αδιάκοπα το ξέσπασμα της επιδημίας -που είναι πλέον πανδημία- και ανησυχεί τόσο από το μέγεθος της επέκτασης του, αλλά και από τα ανησυχητικά επίπεδα αδράνειας που έχουν παρατηρηθεί.

Τις δύο τελευταίες εβδομάδες, οι αριθμοί των κρουσμάτων του Covid19 έξω από την Κίνα έχουν αυξηθεί κατά 13 φορές, ενώ έχουν τριπλασιαστεί οι χώρες που έχουν κρούσματα. Ο Τέντρος Άντανομ Γεμπρεγεσούς τόνισε ότι «τις επόμενες ημέρες αναμένουμε αύξηση στον αριθμό των κρουσμάτων, των χωρών όπου υπάρχουν θύματα, αλλά και των θανάτων».

Το απόγευμα της Τετάρτης υπήρχαν παγκοσμίως 121.564 κρούσματα, ενώ οι θάνατοι ανέρχονταν σε 4.373. Στους 66.239 ανέρχονται όσοι θεραπεύτηκαν από τον κορονοϊό.

