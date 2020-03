Κορονοϊός Ευρώπη: Πάνω από 20.000 κρούσματα

Κορονοϊός Ευρώπη: Συγκεκριμένα, στην Ιταλία έχουν καταγραφεί 12.462 κρούσματα, από τα οποία 2.313 νέες μολύνσεις το τελευταίο 24ωρο και 827 θανάτους στο σύνολο. Στην Ισπανία έχουν καταγραφεί 2.128 κρούσματα (506 νέα) και 47 θάνατοι. Στην Γαλλία 2.281 κρούσματα και 48 θάνατοι, στην Γερμανία 1.567 κρούσματα (428 νέα) και 3 θάνατοι και στην Ελβετία 642 κρούσματα (152 νέα) και 4 νεκροί.

Συναγερμό σημαίνει και πάλι ο περιφερειάρχης της Λομβαρδίας, Ατίλιο Φοντάνα. «Σήμερα έχουμε άλλα 1.500 κρούσματα κορονοϊού μόνον στην Λομβαρδία» και επανέλαβε ότι χρειάζεται η λήψη ακόμη αυστηρότερων μέτρων.

Παράλληλα, ο περιφερειάρχης του Βένετο, Λούκα Τζάια, υπογράμμισε ότι σε πέντε ημέρες οι μονάδες εντατικής θεραπείας θα είναι, πιθανότατα, υπερπλήρεις. Πρόσθεσε, δε, ότι μέχρι τις 15 Απριλίου, μόνο στην περιφέρεια Βένετο, αν δεν ανακοπεί ο μέχρι τώρα ρυθμός διάδοσης του ιού, τα κρούσματα μπορεί να φτάσουν τα δυο εκατομμύρια. Ο Τζάια έκανε γνωστό, επίσης, ότι στην περιφέρειά του, το τελευταίο εικοσιτετράωρο τα νέα κρούσματα του ιού είναι 1023, ενώ άλλα 30 άτομα έχασαν την ζωή τους. Η κυβέρνηση του Τζουζέπε Κόντε, τις ώρες αυτές, εξετάζει την δυνατότητα να ληφθούν -σχετικά σύντομα- νέα, πιο αυστηρά μέτρα απομόνωσης για τις περιοχές της Λομβαρδίας, Βένετο και Πεδεμόντιο.

Στην Ιταλία υπάρχουν συνολικά 12.462 κρούσματα. Μόνο σήμερα Τετάρτη ανακοινώθηκαν 196 νεκροί και 2.313 νέα κρούσματα. Οι νεκροί συνολικά ανέρχονται σε 827 - 1.028 πολίτες βρίσκονται σε ΜΕΘ. Διαβάστε Αναλυτικά

Η κρίση του κορονοϊού είναι πανδημία, ανακοίνωσε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Άντανομ Γεμπρεγεσούς, εξηγώντας ότι τα κρούσματα ξεπέρασαν τις 118.000 σε 114 χώρες, ενώ συνολικά έχουν χάσει τη ζωή τους 4.291 άνθρωποι. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει όλος ο πλανήτης. Ο ΠΟΥ τόνισε ότι παρακολουθεί αδιάκοπα το ξέσπασμα της επιδημίας -που είναι πλέον πανδημία- και ανησυχεί τόσο από το μέγεθος της επέκτασης του, αλλά και από τα ανησυχητικά επίπεδα αδράνειας που έχουν παρατηρηθεί.

Τις δύο τελευταίες εβδομάδες, οι αριθμοί των κρουσμάτων του Covid19 έξω από την Κίνα έχουν αυξηθεί κατά 13 φορές, ενώ έχουν τριπλασιαστεί οι χώρες που έχουν κρούσματα. Ο Τέντρος Άντανομ Γεμπρεγεσούς τόνισε ότι «τις επόμενες ημέρες αναμένουμε αύξηση στον αριθμό των κρουσμάτων, των χωρών όπου υπάρχουν θύματα, αλλά και των θανάτων».

Το απόγευμα της Τετάρτης υπήρχαν παγκοσμίως 121.564 κρούσματα, ενώ οι θάνατοι ανέρχονταν σε 4.373. Στους 66.239 ανέρχονται όσοι θεραπεύτηκαν από τον κορονοϊό. Διαβάστε Αναλυτικά

"WHO has been assessing this outbreak around the clock and we are deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity, and by the alarming levels of inaction"-@DrTedros #COVID19