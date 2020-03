Κορονοϊός 2020 Ιταλία καραντίνα: Άλλοι 189 θάνατοι σε μια ημέρα - 15.113 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα [vids]

Κορονοϊός 2020 Ιταλία καραντίνα: Χωρίς τέλος η τραγωδία στην Ιταλία, όπου παρά τα δρακόντεια μέτρα και το ουσιαστικό «λουκέτο» σε όλη τη χώρα για 15 ημέρες, ο φόρος αίματος από τον φονικό ιό παραμένει βαρύς. Πιο αναλυτικά, τα κρούσματα στην Ιταλία ανέρχονται πλέον την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020 συνολικά σε 15.113. Μέχρι την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 ήταν 12.462. Οι νεκροί έφτασαν τους 1.016, ενώ μια ημέρα πριν ήταν 827 νεκροί. Την ίδια ώρα, 1258 ασθενείς ιάθηκαν.

Στην Λομβαρδία συνολικά υπάρχουν 8.725 κρούσματα και 744 νεκροί. Στην περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια οι ασθενείς είναι 1947 και οι νεκροί, συνολικά, 146. Στο δε Βένετο σημειώθηκαν 1384 μεταδόσεις και υπάρχουν 32 νεκροί.

From @Breakingviews: A nationwide quarantine has closed shops and restaurants to fight the #coronavirus outbreak. It threatens the social contact that forms the essence of the Italian lifestyle and risks imposing a big burden on the economy, @LJucca says pic.twitter.com/RD5nddlawc