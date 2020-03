Κορονοϊός Ιταλία: Οι κάτοικοι σε καραντίνα συνεχίζουν να τραγουδούν από τα μπαλκόνια τους - Νέα βίντεο

Οι Ιταλοί, που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους λόγω της επιδημίας του νέου κορονοϊού, ενώνουν τις δυνάμεις τους και τραγουδούν από τα μπαλκόνια τους, θέλοντας να δείξουν ότι δεν υποτάσσονται στην κρίση, που έχει οδηγήσει στα όριά του το σύστημα υγείας της χώρας κι έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους.

Από το Μιλάνο, κοντά στο επίκεντρο της επιδημίας στο βόρειο τμήμα της χώρας, στην πρωτεύουσα Ρώμη έως τη Νάπολη και το Παλέρμο, στη νότια Ιταλία, οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανεβάζουν βίντεο με τους ίδιους ή άλλους συμπατριώτες τους να βγαίνουν στα μπαλκόνια τους και να κρέμονται από τα παράθυρά τους για να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο ή άλλα δημοφιλή τραγούδια. Σήμερα, πολλοί άνθρωποι στη χώρα βγήκαν στα μπαλκόνια τους για να χειροκροτήσουν τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που εργάζονται στην πρώτη γραμμή της μάχης εναντίον του Covid-19.

Sicily has figured out this whole self-isolation thing.#COVID19 #CoronavirusPandemic pic.twitter.com/93whPVtQcR