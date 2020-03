Κορονοϊος: Κινέζος διπλωμάτης κατηγορεί τις ΗΠΑ για τον «ασθενή μηδέν» του Convid 19

Κορονοϊος Κίνα: Με τον ιό να εξαπλώνεται στον κόσμο και να καταστρέφει κυρίως την Ευρώπη πολλοί αρχίζουν να συζητούν για τις ευθύνες και την πραγματική πηγή που έως σήμερα θεωρείται η Γουχάν. Ένας Κινέζος διπλωμάτης όμως με ανάρτηση του στο Twitter αναφέρει ότι Αμερικανοί στρατιώτες ενδέχεται να μετέφεραν τον ιό στην Κίνα κατά την διάρκεια των παγκόσμιων στρατιωτικών αγώνων που έγιναν στην Γουχάν τον περασμένο Οκτώβριο.

Ο Ζάο Λιζάν, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών ανήρτησε ένα βίντεο με ομιλία του Διευθυντή του αμερικανικού κέντρου ελέγχου και πρόληψης ασθενειών Ρόμπερτ Ρέντφιλντ, οποίος μιλά στις 11 Μαρτίου σε επιτροπή του αμερικανικού κονγκρέσου. Σε αυτήν ο Ρέντφορντ μιλάει για κάποιους ανεξιχνίαστους θανάτους στις Η.Π.Α., οι οποίες πολύ αργότερα αιτιολογήθηκαν στον Covid-19.

Στο βίντεο αυτό, ο Ρέντφιλντ δεν αναφέρει πότε πέθαναν οι άνθρωποι στους οποίους αναφέρεται, ούτε σε ποια περίοδο έγινε αυτό, όμως ο Ζάο Λιζάν πατάει πάνω σε αυτά τα λόγια, αναπτύσσοντας την δική του θεωρία αναφορικά με το θέμα: «Το Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών των Η.Π.Α. πιάστηκε στα… πράσα. Πότε ξεκίνησε ο ασθενής μηδέν στις ΗΠΑ; Πόσους ανθρώπους κόλλησε; Ποια ήταν τα ονόματα των νοσοκομείων; Μπορεί να είναι ο αμερικανικός στρατός που έφερε την επιδημία στην Γουχάν. Να είστε διαφανείς. Κάντε δημόσια τα στοιχεία σας. Οι ΗΠΑ οφείλουν μία εξήγηση», ήταν τα λόγια του Κινέζου διπλωμάτη στο Tweet.

Στους παγκόσμιους στρατιωτικούς αγώνες που έγιναν στην Γουχάν τον περασμένο Οκτώβριο συμμετείχαν συνολικά 9.603 αθλητές από 104 χώρες και κατά την διάρκεια των οποίων, τα Κινεζικά Μ.Μ.Ε. αναφέρουν ότι αρκετοί Αμερικανοί νοσηλεύτηκαν από μία «περίεργη πνευμονία».

Some #influenza deaths were actually infected with #COVID-19, Robert Redfield from US #CDC admitted at the House of Representatives. US reported 34 million cases of influenza and 20,000 deaths. Please tell us how many are related to COVID-19? @CDCDirector pic.twitter.com/vYNZRFPWo3