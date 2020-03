Κορονοϊός Βρετανία: Η στρατηγική της "ανοσίας της αγέλης", ένα πείραμα με τρομακτικό ρίσκο

Κορονοϊός Βρετανία: Η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον κινείται απέναντι σε ολόκληρο τον κόσμο όσον αφορά στον τρόπο αντιμετώπισης της πανδημίας. Εκτιμά ότι με αυτό τον τρόπο θα προχωρήσει αυτό που στις βιολογικές επιστήμες ονομάζεται ανοσία αγέλης.

Του Λουκά Βελιδάκη

Κορονοϊός Βρετανία: Παρακολουθώντας την αντίδραση της βρετανικής κυβέρνησης μπροστά στην πανδημία του κορονοϊού, σε πιάνει απελπισία. Ξεκινούν με την παραδοχή ότι θα πεθάνουν εκατομμύρια άνθρωποι έτσι κι αλλιώς, δεν λαμβάνουν μέτρα περιορισμού, όπως όλες οι χώρες του κόσμου και ποντάρουν στην "ανοσία της αγέλης", μια στρατηγική που μόνο αυτοί εφαρμόζουν, με επιχείρημα ότι έτσι θα αντέξει το εθνικό σύστημα υγείας από την πολλαπλότητα των κρουσμάτων (επιδιώκουν τον χρονικό καταμερισμό, αλλά χωρίς να έχουν καταστήσει σαφές πως ακριβώς αντλούν τη βεβαιότητα των ποσοστών). Αφήνουν όλες τις μαζικές εκδηλώσεις να εξελίσσονται και ΔΕΝ κλείνουν τα σχολεία, δημιουργώντας αμέτρητες βόμβες διασποράς του ιού.

Η στρατηγική της κυβέρνησης για να ελαχιστοποιήσει την επίδραση του COVID-19 είναι να επιτρέψει στον ιό να περάσει από το σύνολο του πληθυσμού, ώστε να αποκτηθεί η "ανοσία αγέλης". Στόχος είναι να παρέχεται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όσους παρουσιάζουν τα πλέον έντονα συμπτώματα της ασθένειας, χωρίς το σύστημα υγείας να καταρρεύσει από τον αριθμό των ασθενών.



Πηγή πίνακα: The National Institute of Allergy and Infectious Disease (NIAID)

Δοθέντος του ότι οι επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έχουν προτείνει εντελώς διαφορετική τακτική (κινέζικο και ύστερο ιταλικό μοντέλο σκληρού περιορισμού και καραντίνας), μάλλον η στρατηγική του Μπόρις Τζόνσον είναι η "ανοησία της αγέλης".

Ο καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Μπόρνμουθ, Ρωμανός Γεροδήμος, που ζει στη Βρετανία, έγραψε ένα εξαιρετικό άρθρο που εξηγεί αναλυτικά τι συμβαίνει. Ο επίλογος του είναι χαρακτηριστικός: «(...) με παντελή έλλειψη περιοριστικών μέτρων εδώ και δύο μήνες, και με βάση τα όσα ακούμε από φίλους και ειδικούς σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, είναι εξαιρετικά πιθανό η διασπορά του ιού να είναι ήδη μαζική. Ακόμη και αν η κυβέρνηση αλλάξει τώρα στάση και εφαρμόσει lockdown αύριο το πρωί, είναι αμφίβολο αν η ανθρωπιστική κρίση μπορεί να αποφευχθεί πλέον. Στη Βρετανία επικρατεί μια ανατριχιαστική ησυχία, ένα κλίμα αμηχανίας και αναμονής. Είναι η ηρεμία πριν το τσουνάμι που θα σκάσει σε λίγες μέρες ή εβδομάδες».

Η Βρετανία, με τις απερίγραπτες επιλογές της τα τελευταία χρόνια, ετοιμάζεται για δεύτερη αυτοκτονία. Ο βρετανικός εξαιρετισμός, η ιδιότροπη μοναδικότητα που νιώθει η ελίτ της χώρας, θα είναι αιτία πολλών δεινών. Ευτυχώς, υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι που αντιστέκονται στις επιλογές του Μπόρις Τζόνσον.

Καλή τύχη στη Βρετανία αν και η τύχη της χώρας βρίσκεται στα χέρια των πολιτών της και μόνο... Η Βρετανία, μετά το Brexit, φαίνεται ότι κλείνει ερμητικά τα σύνορα της προς τον υπόλοιπο πλανήτη και μετατρέπει τους πολίτες της σε δυνάμει ανεπιθύμητες υπάρξεις για τον υπόλοιπο κόσμο.

Τι είναι η «ανοσία αγέλης»

Η ανοσία αγέλης συμβαίνει όταν ένας μεγάλος αριθμός ατόμων εμβολιάζεται κατά μιας ασθένειας, οπότε, λόγω του εμβολιασμού, περιορίζεται η εξάπλωση της ασθένειας. Στην περίπτωση του COVID-19, όμως, δεν υπάρχει εμβόλιο, οπότε αν υφίσταται τέτοιο σχέδιο, τότε αυτό σημαίνει ότι το 90% του πληθυσμού θα πρέπει να ασθενήσει, ώστε να αναπτύξει αντισώματα για τον συγκεκριμένο ιό.

Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι η θνησιμότητα του κορονοϊού φθάνει το 3,4% που για τη Βρετανία των 57 εκατομμυρίων σημαίνει ότι από τον COVID-19 μπορεί να πεθάνει σχεδόν ένα εκατομμύριο, αν επιμείνει στο σχέδιο της ανοσίας αγέλης.

Η ανάρτηση του Κώστα Ρουμανιά αναλύει επαρκώς το τι σημαίνουν οι επιλογές του Μπόρις Τζόνσον.

Άρθρο: Ο καθηγητής ιολογίας Τζέρεμι Ρόσμαν εξηγεί