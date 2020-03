Κορονοϊός 2020 Ευρώπη: Η Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν ζητά να κλείσουν τα σύνορα της ΕΕ για 30 ημέρες [vid]

Κορονοϊός 2020 Ευρώπη: Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρότεινε την Δευτέρα να επιβληθεί προσωρινή απαγόρευση στους αλλοδαπούς που θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διάστημα 30 ημερών. «Όσο λιγότερα τα ταξίδια, τόσο περισσότερο μπορούμε να περιορίσουμε τον ιό. Κατά συνέπεια […] προτείνω στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να εισάγουμε προσωρινούς περιορισμούς στα μη αναγκαία ταξίδια στην ΕΕ», ανέφερε η ντερ Λάιεν. «Αυτοί οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί θα πρέπει να ισχύσουν για περίοδο 30 ημερών, αλλά μπορούμε να την παρατείνουμε αν είναι αναγκαίο», πρόσθεσε.

Από τους περιορισμούς αυτούς θα εξαιρεθούν οι μόνιμοι κάτοικοι χωρών μελών της ΕΕ, τα μέλη των οικογενειών των Ευρωπαίων πολιτών, οι διπλωμάτες, οι γιατροί και οι ερευνητές που εργάζονται για την αναχαίτιση της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού SARS-CoV-2. Δύο ευρωπαϊκές πηγές ανέφεραν στο πρακτορείο Reuters ότι η Ευρώπη σχεδιάζει να απαγορεύσει στους αλλοδαπούς πολίτες να μπαίνουν στη ζώνη Σένγκεν, η οποία αποτελείται από 22 χώρες μέλη της ΕΕ και την Ισλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία και το Λιχτενστάιν. Η Βρετανία και η Ιρλανδία δεν είναι μέλη της.

