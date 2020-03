Κορονοϊός 2020 Ευρώπη: Κλείνουν τα σύνορα της Ευρώπης για 30 ημέρες [vids]

Κορονοϊός 2020 Ευρώπη: Το κλείσιμο των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διάστημα 30 ημερών, προκειμένου να αναχαιτιστεί η εξάπλωση του νέου κορονοϊού, αποφάσισαν οι ηγέτες των χωρών μελών που συνεδρίασαν την Τρίτη μέσω τηλεδιάσκεψης. Επίσης, η ΕΕ θα συντονίσει την επιστροφή των Ευρωπαίων που έχουν εγκλωβιστεί στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, συμφωνήθηκε να διεξαχθεί και νέα τηλεδιάσκεψη των ηγετών την επόμενη εβδομάδα. Παράλληλα, συμβουλευτική επιτροπή για τον κορονοϊό, αποτελούμενη από επιδημιολόγους και ιολόγους από διάφορα κράτη-μέλη, «η οποία θα καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για βασιζόμενα στην επιστήμη και συντονισμένα μέτρα διαχείρισης κινδύνου», συνέστησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως γνωστοποίησε η Κομισιόν, πρόεδρος της συμβουλευτικής επιτροπής που συστάθηκε βάσει εντολής των κρατών-μελών, θα είναι η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και συμπρόεδρος η επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι «ο κορονοϊός αλλάζει γρήγορα τις ζωές και τις κοινωνίες μας» και τόνισε πως «όλες οι κυβερνήσεις πρέπει να λαμβάνουν κάθε μέρα καλά τεκμηριωμένες και ενδεδειγμένες αποφάσεις για τους Ευρωπαίους».

Διαβάστε: Κορονοϊός πανδημία: Περιορισμοί σε όλο τον κόσμο - Πλήγμα στην οικονομία και στην πολιτική ζωή

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Υπενθυμίζεται ότι την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρότεινε την Δευτέρα να επιβληθεί προσωρινή απαγόρευση στους αλλοδαπούς που θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διάστημα 30 ημερών. «Όσο λιγότερα τα ταξίδια, τόσο περισσότερο μπορούμε να περιορίσουμε τον ιό. Κατά συνέπεια […] προτείνω στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να εισάγουμε προσωρινούς περιορισμούς στα μη αναγκαία ταξίδια στην ΕΕ», ανέφερε η ντερ Λάιεν. «Αυτοί οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί θα πρέπει να ισχύσουν για περίοδο 30 ημερών, αλλά μπορούμε να την παρατείνουμε αν είναι αναγκαίο», πρόσθεσε.

The @EU_Commission presents guidelines on border measures & proposes:



1⃣Green lanes/fast lanes giving priority to essential transport to keep the mobility sector going & ensure economic continuity



2⃣Temporary restriction on non-essential travel to the EU (30 days) pic.twitter.com/9bda9MntF0