Κορονοϊός Τουρκία: Στους 4 ανέβηκε ο αριθμός των θανάτων - Διπλασιάστηκαν τα κρούσματα σε 24 ώρες

Κορονοϊός Τουρκία: Αργά το βράδυ της Πέμπτης ο υπουργός Υγείας της Τουρκίας Φαχρετίν Κότζα ανακοίνωσε ότι ανέβηκε στους 4 ο αριθμός των θανάτων από τον κορονοϊό. Συνολικά 359 επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν καταγραφεί στη χώρα, σχεδόν διπλάσιος από χθες που ο αριθμός των κρουσμάτων ήταν 191. Ο Κότζα συμπλήρωσε πως 1.981 άνθρωποι εξετάσθηκαν το τελευταίο 24ωρο, και 168 εξ αυτών βρέθηκαν θετικοί στον ιό.

Οι κάτοικοι σε διάφορες περιοχές βγήκαν στα μπαλκόνια και άρχισαν να χειροκροτούν για όλους αυτούς που δίνουν τη μάχη με τη νόσο.

VIDEO — As the COVID-19 is spreading in Turkey, thousands of people show gratitude to health care workers, who are battling the virus on the front lines across the country //t.co/cWjwcjtkKh pic.twitter.com/RemKEoi5SN