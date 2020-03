Κορονοϊός: Σε καραντίνα ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο το κόσμο - Αυξάνονται ραγδαία οι νεκροί από την πανδημία

Κορονοϊός: Ολόκληρος ο πλανήτης στο έλεος της ιού - Ξεπέρασαν τους 12.500 οι θάνατοι, αγγίζουν τα 300.000 τα καταγεγραμμένα κρούσματα - Κλείνουν σύνορα χωρών , «νεκρώνουν» ολόκληρες περιοχές από τα περιοριστικά μέτρα

Κορονοϊός: Τα στοιχεία του Γαλλικού πρακτορείου είναι ανατριχιαστικά. Δείχνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι ολόκληρος ο πλανήτης ζει πρωτόγνωρες στιγμές από μια πανδημία που χτυπά παντού και εξαπλώνεται σε ρυθμούς καταιγίδας.

Σε περισσότερες από 35 χώρες σε όλο τον κόσμο καλούνται από τις αρχές να μείνουν σε κατ' οίκον περιορισμό σχεδόν ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι. Πολλοί από αυτούς βρίσκονται σε υποχρεωτικό περιορισμό, όπως στην Ιταλία και την Γαλλία . Στους υπολοίπους έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας, καραντίνα ή υπόκειται σε μέτρα μη αναγκαστικού χαρακτήρα να μην εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.



Τρεις στους δέκα Αμερικανούς βρίσκονται σε κατ' οίκον περιορισμό, με διαφορετικού τύπου μέτρα, ιδίως στη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες και το Σικάγο, ενώ στη Λατινική Αμερική, η Κολομβία θα εφαρμόσει υποχρεωτικό περιορισμό από το βράδυ της Τρίτης, ενώ στη Βολιβία, όπου αναβλήθηκαν οι προεδρικές εκλογές, η κυβέρνηση έχει επιβάλει καραντίνα στην χώρα από την Κυριακή. Στη Βραζιλία, η πολιτεία του Σάο Πάολο θα βρίσκεται σε καραντίνα για δεκαπέντε ημέρες από την Τρίτη. Στην Αφρική, ο περιορισμός θα εφαρμοστεί σε όλο την Τυνησία, από σήμερα Κυριακή, το ίδιο και στη Ρουάντα.

A whole neighborhood in Italy is singing “Safaera” by Bad Bunny @sanbenito while they’re on lockdown and self-quarantined. COVID-19. pic.twitter.com/M4LelkntPf — Balzac (@papejandra) March 17, 2020

Ξεπέρασαν τους 12.000 οι νεκροί σε όλο το κόσμο



Μεχρι το βράδυ του Σαββάτου σύμφωνα με την καταμέτρηση που έχει γίνει από το Γαλλικό Πρακτορείο τουλάχιστον 12.725 άνθρωποι έχουν πεθάνει εξαιτίας του ιού ενώ σε 165 χώρες έχουν καταγραφεί πάνω από 291.420 κρούσματα. Θλιβερή πρωτιά στους νεκρούς έχει Ιταλία με 4.825 σε 53.578 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Η Κίνα έχει 81.008 κρούσματα, και 3.255 θανάτους. Οι χώρες που ακολουθούν είναι το Ιράν με 1.556 νεκρούς σε 20.610 κρούσματα, η Ισπανία με 1.326 θανάτους (24.926 κρούσματα), η Γαλλία με 562 θανάτους (14.459 κρούσματα) και οι ΗΠΑ με 278 νεκρούς (22.177 κρούσματα).

Italy urges all other countries to see this and completely lockdown before it’s too late. 💔#Covid19InSA #Covid_19 pic.twitter.com/UaKoXIvyN8 — YouDontNeedToKnowMyName (@S11E11B11A) March 21, 2020

Νεα αυστηρότερα μέτρα

Η Ιταλία διέκοψε όλες τις παραγωγικές δραστηριότητες οι οποίες δεν θεωρούνται βασικής σημασίας και αυστηροποίησε τους κανόνες περιορισμού με το κλείσιμο όλων των χώρων πρασίνου. Στη Γαλλία τέθηκαν πρόσθετοι περιορισμοί μετακίνησης και απαγόρευση κυκλοφορίας σε αρκετές πόλεις του νότου. Η Ελβετία απαγόρευσε τις συναθροίσεις άνω των πέντε ατόμων.

Η Γεωργία και το Κιργιζιστάν κήρυξαν χθες κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Απαγόρευση κυκλοφορίας επιβλήθηκαν στην Αϊτή, τη γειτονική Δομινικανή Δημοκρατία, την Ιορδανία, την Ρουμανία και την Μπουρκίνα Φάσο.

Κλείνουν τα σύνορα

Από την Τρίτη τουρίστες θα ξεκινήσουν να φεύγουν από την Κούβα, που έκλεισε τα σύνορα της σε μη κατοίκους. Η Ακτή Ελεφαντοστού και η Μπουρκίνα Φάσο έκλεισαν τα σύνορά τους από αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως η Ρουάντα. Η Βραζιλία θα κλείσει από τη Δευτέρα τα σύνορά της σε υπηκόους από την Ευρώπη, την Αυστραλία και πολλές ασιατικές χώρες. Το Πακιστάν διέκοψε όλες τις διεθνείς πτήσεις. Η Ρουμανία απαγορεύει την είσοδο αλλοδαπών πολλών εθνικοτήτων στην επικράτειά της.