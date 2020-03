Πανδημία - McDonald's: Συμβολική κίνηση της μεγάλης αλυσίδας για την αυτό-μόνωση

Πανδημία - McDonald's: : Το διασημότερο fast-food του κόσμου, προέβη σε αλλαγή του σήματος του, στο πλαίσιο της καταπολέμησης του κορονοϊού και ενίσχυσης της καμπάνιας Αυτό-απομόνωσης που τρέχει και στις ΗΠΑ. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός πως χώρισαν το γράμμα m, το οποίο συμβολίζει την εταιρεία και είναι γνωστό με την ονομασία Golden Arches. Η συγκεκριμένη κίνηση έγινε σε συνεργασία με την εταιρία DPZ&T, η οποία συνεργάστηκε με τα McDonald’s της Βραζιλίας, και είχε ως σκοπό να ενθαρρύνει τους καταναλωτές να τηρούν τις αποστάσεις.

Η ιδέα πάρθηκε με τη λογική πως πρέπει να παραμείνουμε χωρισμένοι για το συγκεκριμένο διάστημα, για να μπορούμε να είμαστε για πάντα μαζί. Πάντως, αυτή η κίνηση αφορά μόνο τα social media της επιχείρησης, καθώς όλα τα σήματα στα μαγαζιά παραμένουν αναλλοίωτα. Η συγκεκριμένη ιδέα πάρθηκε από τον Jure Tovrljan, ο οποίος άλλαξε σήματα γνωστών εταιρειών, όπως της Nike, των Starbucks, αλλά και την Mastercard. Όπως και να έχει τα Μακ είναι η μόνη επιχείρηση που τη συγκεκριμένη σκέψη την έκανε... πράξη, έστω και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

ΕΔΩ μπορείτε να δείτε τις δημιουργίες του Σλοβάκου

Δείτε την σχετική εικόνα και την ανάρτηση του καταστήματος της Βραζιλίας:

Αξίζει να σημειωθεί πως στη Βραζιλία υπάρχουν περισσότερα από 1000 καταστήματα, τα οποία θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά. Πάντως, δεν έλειψε και η κριτική από αρκετό κόσμο, καθώς σχολίασαν πως είναι υποκριτική η συγκεκριμένη κίνηση, από τη στιγμή που δεν φέρονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στους υπαλλήλους της επιχείρησης. Κάποια σχόλια ήταν πιο... ήπια όπως το παρακάτω, ωστόσο υπήρχαν και αυτοί που ξέφυγαν, βρίζοντας τους υπεύθυνους της αλυσίδας φαγητού.

🥴

How about pay your workers a living wage! I went thru the drive thru yesterday and it was crazy busy. Also fix your Dr. Pepper! It tastes nothing like Dr. Pepper. I bet it’s Dr. Brown’s or some bottom shelf nonsense! @McDonalds //t.co/xeNKJ0pvdW