Κορονοϊός Ευρώπη: Ένας νεκρός στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο πρώτος στα θεσμικά όργανα της Ένωσης

Κορονοϊός Ευρώπη: Ο φονικός ιός φαίνεται ότι χτύπησε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς ένας εργαζόμενος σε αυτό, ηλικίας περίπου 40 ετών, έχασε τη ζωή του, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο συγκλίνουσες πηγές. Πρόκειται για τον τον πρώτο νεκρό από τη νόσο Covid-19 στους κόλπους των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά λύπης του επιβεβαιώνει έναν θάνατο» μεταξύ του «εξωτερικού προσωπικού» του, που οφείλεται, βάσει των υπαρχουσών πληροφοριών, στον «κορονοϊό», έγινε γνωστό από μια εκπρόσωπο Τύπου του οργάνου, σε επικοινωνία που είχε με το Γαλλικό Πρακτορείο. Σύμφωνα με μια κοινοβουλευτική πηγή, πρόκειται για έναν Ιταλό που εργαζόταν στο τμήμα πληροφορικής.

Εν τω μεταξύ, σε τροχιά Ιταλίας έχει εισέλθει η κατάσταση στην Ισπανία, με ραγδαία αύξηση θανάτων και κρουσμάτων από την πανδημία. Ο αριθμός των καταγεγραμμένων κρουσμάτων αυξήθηκε από την Κυριακή 22 Μαρτίου 2020 κατά 4.517 Ο αριθμός των νεκρών του κορονοϊού στην Ισπανία έφθασε τους 2.182, με 462 νέους θανάτους το τελευταίο 24ωρο. Ο αριθμός των καταγεγραμμένων κρουσμάτων αυξήθηκε από χθες κατά 4.517, για να φθάσει στα 33.089 κρούσματα. Οι αρχές στην Ισπανία έχουν μετατρέψει τα ξενοδοχεία σε ιατρικές εγκαταστάσεις για να πολεμήσουν το ξέσπασμα του Covid-19, ενώ η κυβέρνηση της χώρας έχει ζητήσει ένα "σχέδιο Marshall" της ΕΕ να σταματήσει την ασθένεια.

Ο Βρετανός επιχειρηματίας Ed Leon Klinger ανέβασε στο Twitter ένα αποκαλυπτικό βίντεο με την τραγική κατάσταση που επικρατεί στα ισπανικά νοσοκομεία. Στο βίντεο φαίνεται διάδρομος γεμάτος ασθενείς να περιμένουν, κάποιοι από τους οποίους είναι ξαπλωμένοι στο πάτωμα.

Λέει ο ίδιος: Εάν είναι άσχημο που ακυρώσατε μία συνάντηση ή ένα γεύμα με φίλους, αυτό είναι σίγουρα χειρότερο. Μείνετε σπίτι.

