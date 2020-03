Κορονοϊός Γκρέτα Τούνμπεργκ: Η ακτιβίστρια προσβλήθηκε από τον νέο ιό [pic]

Κορονοϊός Γκρέτα Τούνμπεργκ: Η έφηβη ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ ανακοίνωσε ότι «πιθανότατα» είναι φορέας του νέου κορονοϊού, αφού παρουσίασε συμπτώματα μετά την επιστροφή της στη Σουηδία από ένα ταξίδι στην κεντρική Ευρώπη. «Πριν από περίπου δέκα ημέρες, άρχισα να αισθάνομαι ορισμένα συμπτώματα (...) ήμουν κουρασμένη, είχα ρίγη, πονόλαιμο και έβηχα» ανέφερε στον λογαριασμό της στο Instagram. Αφού επέστρεψε από το ταξίδι της στις αρχές Μαρτίου, η νεαρή απομονώθηκε μαζί με τον πατέρα της για προληπτικούς λόγους «επειδή ο αριθμός των κρουσμάτων του Covid-19 (για παράδειγμα στη Γερμανία) αυξανόταν παρόμοια με της Ιταλίας». Εμφάνισε τα συμπτώματα ταυτόχρονα με τον πατέρα της, ο οποίος ταξίδεψε μαζί της από τις Βρυξέλλες.

«Είναι πάρα πολύ πιθανόν να προσβλήθηκα, αν λάβουμε υπόψη τα συμπτώματα και τις περιστάσεις», πρόσθεσε.

