Κορονοϊός Ισπανία: «Ναρκώνουμε 65χρονους για να πεθάνουν ανώδυνα» λέει γιατρός [vid]

Κορονοϊός Ισπανία: Τον γύρο του κόσμου έχει κάνει ένα βίντεο με τον γιατρό που εργάζεται σε νοσοκομείο και ξεσπάει σε λυγμούς περιγράφοντας μέσα από ένα βίντεο την κατάσταση που βιώνει καθημερινά ο ίδιος αλλά και οι συνάδελφοί του. «Έχω λάβει πολλά ηχητικά μηνύματα... Μας λένε ότι αφαιρούν τους αναπνευστήρες από ανθρώπους άνω των 65 ετών και τους ναρκώνουν για να πεθάνουν, επειδή δεν υπάρχουν αρκετοί αναπνευστήρες για όλους, ώστε να τους δώσουν στους πιο νέους» αναφέρει αρχικά.

«Θα σας βάλω ένα ηχητικό το οποίο λέει τα εξής: "Η κατάσταση στη Μαδρίτη είναι δραματική...Δεν υπάρχουν υλικά, δεν υπάρχει χώρος, δεν υπάρχουν αναπνευστήρες. Πολλούς ασθενείς πρέπει να τους ναρκώσεις και να τους κρατάς από το χεράκι... διότι η οικογένεια τους δεν μπορεί να είναι στο πλευρό τους... βοηθώντας τους έτσι να πεθάνουν... για να ελευθερωθούν αναπνευστήρες για τους ανθρώπους κάτω των 65 ετών.

BREAKING: Drs in Spain in anger & tears are forced to remove respirators from people 65 hrs & up to give to younger people. They don’t have the supplies or enough respirators. Seniors are sedated so they don't suffer. Drs blame politicians who acted late. pic.twitter.com/xMIdWoSezc