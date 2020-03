Ο Μπιλ Γκέιτς μιλάει LIVE για την πανδημία του κορονοϊού σε ΗΠΑ και κόσμο [live & vid]

Μπιλ Γκέιτς: Ο συνιδρυτής της Microsoft Bill Gates απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με το COVID-19 κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος “TED Connects”.

Μπιλ Γκέιτς: Ο εφευρέτης και επιχειρηματιας μιλάει τώρα ζωντανά για την επιδημία

Ο ίδιος δήλωσε χθες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχασαν την ευκαιρία να αποφύγουν το «Μένουμε Σπίτι» επειδή δεν έδρασαν αρκετά γρήγορα στην πανδημία.

Πρόσθεσε δε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να βελτιώσουν τις υποδομές τους. Τον Ιανουάριο, έπρεπε όλοι να έχουν ειδοποιηθεί”, πρόσθεσε ο Γκέιιτς. Ο ιός ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο στην Κίνα.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι σε ολόκληρη τη χώρα καλούν τους κατοίκους τις τελευταίες ημέρες να παραμείνουν στο σπίτι για να επιβραδύνουν τη διάδοση του κορονοϊού που έχει μολύνει τουλάχιστον 46.500 ανθρώπους στις ΗΠΑ. Πολλές τοποθεσίες, όπως η Καλιφόρνια, η Νέα Υόρκη και η Ουάσιγκτον, έχουν επιβάλλει «λουκέτο» σε χιλιάδες επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, τα αιτήματα επιδόματος ανεργίας είναι αυξανόμενα και τα χρηματιστήρια καταρρέουν

Ο Πρόεδρο ςΝτόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι επιθυμεί οι επιχειρήσεις να ανοίξουν μέχρι το Πάσχα , στις 12 Απριλίου, για να μαλακώσουν τον οικονομικό αντίκτυπο. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι και εμπειρογνώμονες στον τομέα της υγείας έχουν επικρίνει ευρέως αυτές τις προθέσεις, προειδοποιώντας ότι η επανένταξη των ανθρώπων στη δουλειά θα κατακλύσει το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και θα οδηγήσει σε περισσότερους θανάτους.

Η Γκέιτς αναγνώρισε την Τρίτη ότι η απομόνωση θα είναι «καταστροφική» για την οικονομία , αλλά «δεν υπάρχει πραγματικά άλλη λύση». Πρότεινε ένα κλείσιμο έξι έως 10 εβδομάδων.

″Είναι πολύ δύσκολο να πούμε στους ανθρώπους,” συνεχίζουμε να πηγαίνουμε σε εστιατόρια, να αγοράζουμε νέα σπίτια, να αγνοούμε τον αριθμό των θυμάτων, θέλουμε να συνεχίσετε να ξοδεύετε και να καταναλώνετε επειδή υπάρχει κάποιος πολιτικός που σκέφτεται ότι η αύξηση του ΑΕΠ είναι αυτό που μετράει ” ”είπε ο Γκέιτς ″Είναι δύσκολο να πεις στους ανθρώπους κατά τη διάρκεια μιας επιδημίας ... ότι πρέπει να πάνε να ψωνίσουν γνωρίζοντας ότι η δραστηριότητά τους εξαπλώνει αυτή την ασθένεια.” Ο Γκέιτς πρόσθεσε την Τρίτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αυξήσουν τα τεστ COVID-19 και να βελτιωθεί η έρευνα για ποιοι πρέπει να εξεταστούν. Δηλαδή στην ουσία να αυξηθεί η «δεξαμενή καταγραφής»

″Όσον αφορά τις δοκιμές, πρέπει να ανοιχτούμε σε άτομα που έχουν ανάγκη”, δήλωσε ο Γκέιτς. ″Το θέμα των τεστ πρέπει να οργανωθεί, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα. Αυτό είναι εξαιρετικό, εξαιρετικά επείγον. ” Ο Γκέιτς έχει επικεντρωθεί εδώ και πολύ καιρό στον τομέα της υγείας στο πλαίσιο του έργου του στο μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα Bill and Melinda Gates. Την περασμένη εβδομάδα, ο Γκέιτς άνοιξε μία δημόσια συζήτηση με τίτλο Ask Me Anything στο φόρουμ συζήτησης Reddit για να μιλήσει για την πανδημία COVID-19 με τους χρήστες.

Επιπλέον, ο Gates είχε προειδοποίησει το 2015 TED Talk ότι ο κόσμος πρέπει να προετοιμαστεί περισσότερο για μια πανδημία.

″Έχουμε επενδύσει πολύ λίγα σε ένα σύστημα για να σταματήσουμε μια επιδημία. Δεν είμαστε έτοιμοι για την επόμενη επιδημία ”, δήλωσε ο Γκέιτς την εποχή εκείνη. Όταν αναφέρθηκε εκείνη την ομιλία του TED Talk του χθες ο Gates είπε ότι ”δυστυχώς πολύ λίγα πράγματα έγιναν”, αλλά παραμένει αισιόδοξος.