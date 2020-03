Κορονοϊός Ιαπωνία: Το Τόκιο ζητάει από τους κατοίκους του να μην βγουν έξω το Σαββατοκύριακο

Κορονοϊός Ιαπωνία: Η κυβερνήτης του Τόκιο ζήτησε από τους κατοίκους της πρωτεύουσας της Ιαπωνίας να παραμείνουν στα σπίτια τους αυτό το Σαββατοκύριακο, προειδοποιώντας για το ενδεχόμενο «έκρηξης» της πανδημίας του φονικού ιού, μετά την καταγραφή στην πόλη 41 νέων κρουσμάτων την Τετάρτη 25 Μαρτίου. Η Γιουρίκο Κόικε είπε ότι το Τόκιο, όπου οι αρχές δεν έχουν επιβάλει προς το παρόν δρακόντεια μέτρα περιορισμού όπως σε άλλες μεγαλουπόλεις παγκοσμίως, έχει φθάσει σε «κρίσιμη στιγμή».

«Ζητάμε αμέσως από τους πολίτες να μην βγουν αυτό το Σαββατοκύριακο εάν δεν πρόκειται για επείγουσα ανάγκη» επισήμανε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου που παραχώρησε. Η ίδια προέτρεψε τους κατοίκους της πόλης να εφαρμόσουν την «τηλεργασία», όσο το δυνατόν περισσότερο κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και να μην βγουν έξω το βράδυ. «Από αυτήν την εβδομάδα, ενδέχεται να βρεθούμε αντιμέτωποι με μια έκρηξη των κρουσμάτων» προειδοποίησε. Τουλάχιστον 1.200 άνθρωποι, εκ των οποίων περίπου 200 στην πρωτεύουσα, έχουν νοσήσει από τον νέο κορονοϊό στην Ιαπωνία και 43 έχουν πεθάνει.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σίνζο Άμπε, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020 με τον πρόεδρο της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ, ανακοίνωσε την οριστική αναβολή των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο κ. Άμπε επισήμανε ότι υπήρξε συμφωνία με τον επικεφαλής της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, η οποία αναμένεται να επισημοποιήσει αργότερα σήμερα την αναβολή των Αγώνων, σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη της εκτελεστικής της επιτροπής.

Στόχος των διοργανωτών και της ΔΟΕ, είναι η κορυφαία αθλητική διοργάνωση του πλανήτη να μετατεθεί για το 2021, υπογράμμισε επίσης ο Ιάπωνας πρωθυπουργός, ενώ η κυβερνήτης του Τόκιο, Γιουρίκο Κόικε, διευκρίνισε ότι οι Αγώνες θα συνεχίσουν να έχουν την επωνυμία «Τόκιο 2020», παρότι θα διεξαχθούν έναν χρόνο αργότερα. Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, που μία διοργάνωση αναβάλλεται και μετατίθεται για άλλη χρονιά. Μέχρι τώρα, τρεις διοργανώσεις Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων (1916, 1940 και 1944) ματαιώθηκαν λόγω των δύο Παγκοσμίων Πολέμων, ενώ το ίδιο συνέβη με τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1940 και του 1944.

Joint Statement from the International Olympic Committee and the Tokyo 2020 Organising Committee//t.co/XNcaa4Gvx8