Θετικός στον κορoνοϊό ο Μπόρις Τζόνσον [vid]

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ντάουνινγκ Στριτ, ο Μπόρις Τζόνσον εμφάνισε ήπια συμπτώματα χθες και σύμφωνα με ιατρική καθοδήγηση απομονώθηκε στην οικία του.

Μάλιστα, ο βρετανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε ο ίδιος τις ειδήσεις στο Twitter την Παρασκευή το πρωί: «Τις τελευταίες 24 ώρες έχω αναπτύξει ήπια συμπτώματα και έχω διαγνωστεί θετικός για κορονοϊό. Είμαι τώρα αυτοαπομονωμένος, αλλά θα συνεχίσω να ηγούμαι της κυβερνητικής προσπάθειας μέσω βίντεο-διάσκεψης καθώς καταπολεμούμε αυτόν τον ιό. Μαζί θα το πατάξουμε κι αυτό. #Μένουμε σπίτι. Σώζουμε ζωές».

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



