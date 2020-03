Κορονοϊός Βρετανία: Στους 759 οι νεκροί από τον κορονοϊό - αύξηση 31% σε μία ημέρα [vid]

Κορονοϊός Βρετανία: Ο απολογισμός των νεκρών, που είναι αυξημένος κατά 31%, είναι ο έβδομος υψηλότερος παγκοσμίως μετά την Ιταλία, την Ισπανία, την Κίνα, τη Γαλλία και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Reuters. Στην Αγγλία, οι ασθενείς είναι ηλικίας μεταξύ 29 και 98 ετών και όλοι τους, εκτός από 4 ασθενείς, ηλικίας 82-91 ετών, αντιμετωπίζουν υποκείμενα νοσήματα, αναφέρουν αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, 14.579 άνθρωποι έχουν διαγνωστεί με τον ιό στη Βρετανία.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον και ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ βγήκαν θετικοί στον ιό, έχοντας εμφανίσει ελαφρά συμπτώματα. Και οι δύο έχουν τεθεί σε απομόνωση και εργάζονται από το σπίτι.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri