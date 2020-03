Κορονοϊός ΗΠΑ: Ρεκόρ 345 θανάτων - 18.000 νέα κρούσματα σε διάστημα 24 ωρών

Κορονοϊός ΗΠΑ: Οι ΗΠΑ, που είναι πρώτες στον κόσμο σε αριθμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων (97.028), κατέγραψαν σε μία ημέρα σχεδόν 18.000 νέα κρούσματα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας φοβάται ότι η χώρα (και οι σχεδόν 330 εκατομμύρια κάτοικοί της) θα αποτελέσει το επόμενο επίκεντρο της πανδημίας. Οι περισσότεροι νεκροί έχουν καταγραφεί στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, το επίκεντρο της επιδημίας εντός των ΗΠΑ.

Ο κυβερνήτης της Άντριου Κουόμο προβλέπει τα κρούσματα να κορυφωθούν σε περίπου 21 ημέρες, δηλαδή γύρω στις 17 Απριλίου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε, με ένα οργισμένο tweet, τις αυτοκινητοβιομηχανίες Ford και General Motors να ξεκινήσουν «αμέσως» την κατασκευή αναπνευστήρων για να ανταποκριθεί η χώρα στην επιδημία του νέου κορονοϊού.

«Η General Motors ΠΡΕΠΕΙ αμέσως να ανοίξει το εργοστάσιό της, που έχει βλακωδώς εγκαταλείψει στο Λορντστάουν του Οχάιο κι άλλο ένα εργοστάσιο και να ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΤΩΡΑ!!!!!!» έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter. «FORD, ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ!!!!!!!» συμπλήρωσε.

General Motors MUST immediately open their stupidly abandoned Lordstown plant in Ohio, or some other plant, and START MAKING VENTILATORS, NOW!!!!!! FORD, GET GOING ON VENTILATORS, FAST!!!!!! @GeneralMotors @Ford