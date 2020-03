Κορονοϊός Ρωσία: Τρία νέα φάρμακα στη μάχη κατά του ιού, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας [vid]

Κορονοϊός Ρωσία: Τα σκευάσματα Umifenovirum, Remdesivir, Favipiravir βρίσκονται σε στάδιο κλινικών δοκιμών.

Κορονοϊός Ρωσία: Όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Υγείας, στην παρούσα φάση τρία ιατρικά σκευάσματα και συγκεκριμένα τα σκευάσματα Umifenovirum, Remdesivir, Favipiravir, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ασθενείς που έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό. Προσέθεσε, δε, στον κατάλογο των σκευασμάτων που επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν την χλωροκίνη, την υδροχλωροκίνη και την τοσιλιζουμάμπη. «Μεταξύ των παρασκευασμάτων τα οποία βρίσκονται σε στάδιο κλινικών δοκιμών σε ασθενείς με Covid-19, είναι επίσης τα Umifenovir, Remdesivir, Favipiravir... Τα εν λόγω ιατρικά σκευάσματα μπορούν να σήμερα να χρησιμοποιηθούν κατά την θεραπεία ασθενών με Covid-19» αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας», όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Παράλληλα στο νέο κατάλογο των φαρμάκων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση του νέου κορονοϊού σε συνδυασμό με το Lopinavir και το Ritonavir καθώς και τις ανασυνδυασμένες ιντερφερόνες βήτα-1b και άλφα, συμπεριελήφθησαν η χλωροκίνη, η υδροχλωροκίνη και η τοσιλιζουμάμπη. To αντιικό σκεύασμα ribavirin αποκλείσθηκε από τον νέο κατάλογο των προς σύσταση φαρμακευτικών αντιικών σκευασμάτων, τα οποία συστήνεται να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα σκευάσματα. Παράλληλα στην ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας επισημαίνεται ότι τα μέχρι στιγμής στοιχεία από την χρήση των εν λόγω σκευασμάτων δεν είναι επαρκή για να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι είναι και αποτελεσματικά ως προς την θεραπεία του κορονοϊού.

Κολχικίνη προτείνει ελληνική ερευνητική ομάδα

Ερευνητική πρόταση στον ΕΟΔΥ που αφορά στη χρήση ενός γνωστού φαρμάκου, της κολχικίνης, για τη θεραπεία ασθενών από την νόσο του COVID-19 κατέθεσε ερευνητική ομάδα υπό τον καθηγητή Καρδιολογίας κ. Σπύρο Δευτεραίο. Στο ερευνητικό πρωτόκολλο συμμετέχει μεγάλος αριθμός διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων επιστημόνων, από τον χώρο της Λοιμωξιολογίας, της Καρδιολογίας, της Επιδημιολογίας, της Πνευμονολογίας και της Εντατικής Θεραπείας.

Ειδικότερα: Μελέτη GRECCO-19 (The Greek study in the Effects of Colchicine in Covid-19 complications prevention): Σπυρίδων Γ. Δευτεραίος, Γεράσιμος Σιάσος, Γεώργιος Γιαννόπουλος, Δημήτριος Α. Βραχάτης, Χρήστος Αγγελίδης, Σωτηρία Γ. Γιωτάκη, Παναγιώτης Γαργαλιάνος, Ελένη Γιαμαρέλλου, Χαράλαμπος Γώγος, Γεώργιος Δαΐκος, Μάριος Λαζανάς, Παγώνα Λάγιου, Γεώργιος Σαρόγλου, Νικόλαος Σύψας, Σωτήριος Τσιόδρας, Δημήτριος Χατζηγεωργίου, Νικόλαος Μουσσάς, Αναστασία Κοτανίδου, Νικόλαος Κουλούρης, Ευάγγελος Οικονόμου, Ανδρέας Καούκης, Χαράλαμπος Κοσσυβάκης, Κωνσταντίνος Ραϊσάκης, Κατερίνα Φουντουλάκη, Μιχάλης Κόμης, Δημήτριος Τσιαχρής, Ελένη Σαρρή, Ανδρέας Θεοδωράκης, Luis Martinez-Dolz, Sanz-Sánchez Jorge, Bernhard Reimers, Giulio G. Stefanini, Michael Cleman, Δημήτριος Φιλίππου, Χριστόφορος Δ. Ολύμπιος, Βλάσιος Ν. Πυργάκης, Ιωάννης Γουδέβενος, Γεώργιος Χάχαλης, Θεόφιλος Μ. Κωλέττης, Ευστάθιος Ηλιοδρομίτης, Δημήτριος Τούσουλης, Χριστόδουλος Στεφανάδης.

