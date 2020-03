Κορονοϊός ΗΠΑ: Έσπασε το φράγμα των 100.000 κρουσμάτων [vids]

Κορονοϊός ΗΠΑ: Σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς, οι ΗΠΑ ξεπέρασαν την Πέμπτη την Ιταλία και την Κίνα και μετατράπηκαν στη χώρα με τα περισσότερα διαγνωσμένα κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό στον πλανήτη. Χθες Παρασκευή έφθασαν πλέον να καταμετρούν σχεδόν 15.000 περισσότερα κρούσματα από την Ιταλία και 20.000 περισσότερα από την Κίνα. Ο αριθμός των νεκρών παραμένει πάντως μικρότερος στις ΗΠΑ από ό,τι σε αυτές τις δύο χώρες και ανέρχεται συνολικά σε 1.544.

Το ποσοστό θνησιμότητας στις ΗΠΑ, με βάση τον αριθμό των καταγεγραμμένων κρουσμάτων, ανέρχεται κατά συνέπεια σε 1,5%. Στην Ιταλία, φθάνει το 10,5%. «Έχουμε κάνει περισσότερα τεστ από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο και η δυνατότητά μας συνεχίζει να μεγαλώνει» ως προς τη διεξαγωγή τέτοιων εξετάσεων, διαβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο.

Επίκεντρο της επιδημίας στις ΗΠΑ είναι η Νέα Υόρκη. Σε αυτή την πολιτεία έχουν καταγραφεί πάνω από 500 νεκροί και σχεδόν τα μισά από το σύνολο των κρουσμάτων στις ΗΠΑ, ενώ τα νοσοκομεία ξεχειλίζουν από ασθενείς. Ο κυβερνήτης της Άντριου Κουόμο προβλέπει τα κρούσματα να κορυφωθούν σε περίπου 21 ημέρες, δηλαδή γύρω στις 17 Απριλίου.

«Βλέπουμε αυξανόμενο αριθμό κρουσμάτων, εισαγωγών σε νοσοκομεία, εισαγωγών σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ασθενών που χρειάζονται μηχανική υποστήριξη της αναπνοής», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τόμας Τσάι, καθηγητής δημόσιας υγείας στο πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. «Και δυστυχώς, ο δείκτης θνησιμότητας θα ακολουθήσει αυτήν την τάση. Το ζήτημα είναι απλώς αν θα πάρει μέρες ή εβδομάδες».

«Η General Motors ΠΡΕΠΕΙ αμέσως να ανοίξει το εργοστάσιό της, που έχει βλακωδώς εγκαταλείψει στο Λορντστάουν του Οχάιο κι άλλο ένα εργοστάσιο και να ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΤΩΡΑ!!!!!!» έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter. «FORD, ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ!!!!!!!» συμπλήρωσε.

