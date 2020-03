Κορονοϊός Ισπανία: Σοκάρουν τα νέα στοιχεία - 832 νεκροί σε μια ημέρα

Κορονοϊός Ισπανία: Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της Ισπανίας, 832 άνθρωποι άφησαν την τελευταία τους πνοή από τον Κορονοϊό τις τελευταίες σε 24 ώρες. Οι θάνατοι μετά από επιπλοκές του ιού, έφτασαν στους 5.690 κάνοντας έτσι την Ισπανία να είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο όσον αφορά τον αριθμό των θανάτων από την Covid-19 μετά την Ιταλία. Όσον αφορά στα κρούσματα, ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί αυξήθηκε στους 72.248 από 64.059 χθες, Παρασκευή.

