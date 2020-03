Κορονοϊός Πορτογαλία: "Μόνιμοι κάτοικοι" όλοι οι μετανάστες για να έχουν πρόσβαση στο ΕΣΥ

Κορονοϊός Πορτογαλία: Η απόφαση της κυβέρνησης του σοσιαλιστή Αντόνιο Κόστα, ελήφθη λόγω των έκτακτων συνθηκών, καθώς η εξάπλωση του ιού δεν ξεχωρίζει ντόπιους και ξένους. Έτσι οι αιτούντες άδειας διαμονής θα έχουν τα ίδια προνόμια με τους Πορτογάλους από την Δευτέρα και τουλάχιστον ως την 1η Ιουλίου. Αυτό που απαιτείται είναι μόνο να έχουν καταθέσει αίτημα για άδεια διαμονής ή άσυλο, χωρίς να έχει εγκριθεί και θα έχουν πρόσβαση στο εθνικό σύστημα υγείας, σε επιδόματα πρόνοιας, τραπεζικούς λογαριασμούς και σε συμβόλαια εργασίας και μίσθωσης. Μιλώντας στο Reuters, η Κλαούντια Βελόζο, εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών, δήλωσε: "Οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να στερούνται τα δικαιώματά τους στην υγεία και τις δημόσιες υπηρεσίες μόνο και μόνο επειδή η αίτησή τους δεν έχει ακόμη εξετασθεί. "Σ' αυτούς τους ασυνήθιστους καιρούς, τα δικαιώματα των μεταναστών πρέπει να είναι εγγυημένα".

Η Πορτογαλία έχει καταγράψει 5.170 κρούσματα και 100 θανάτους, μέχρι στιγμής, ενώ οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν πως το κύμα της πανδημίας θα κορυφωθεί στα τέλη Μαΐου. Η χώρα φιλοξενούσε 580.000 μετανάστες το 2019 και εκείνη την χρονιά πήραν άδεια διαμονής, 135.000 άνθρωποι. Οι περισσότεροι από τους μετανάστες είναι Βραζιλιάνοι, όπως δείχνουν τα επίσημα στοιχεία, και ακολουθούν Ρουμάνοι, Ουκρανοί, Βρετανοί και Κινέζοι.

Λόγω της πανδημίας, η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα στήριξης 20 δισ. ευρώ για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, καλύπτοντας -μεταξύ άλλων - χρέη από στεγαστικά δάνεια και χρέη επιχειρήσεων ως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ο υπουργός Οικονομίας, ανακοίνωσε πως η κυβέρνηση θα καλύψει το κόστος του κεφαλαίου και των τόκων. Ο υπουργός Οικονομικών Μάριο Σεντένο είπε ότι οι αποφάσεις θα δημοσιευτούν άμεσα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Επίσης, έχουν ληφθεί μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, απαγορεύοντας τις απολύσεις για ένα χρονικό διάστημα.

Good news are rare to come by these days, so here is one. Portugal grant asylum to all migrants with claims pending. Hence guaranteeing full access to health services.



